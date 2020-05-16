Які гарні! Ірина Білик викликала фурор рідкісним фото з двома синами відразу

Ірина Білик – щаслива мама двох синів – Гліба і Табріза. Другого хлопчика співачці народила сурогатна матір, і це рішення далося їй непросто. Його батьком став російський фотограф і режисер Аслан Ахмадов. Артистка обожнює своїх синів, але іноді їй доводиться бути строгою. Табріз вже встиг проявити свій характер і навіть іноді не слухається Ірину, а от у чоловіка зірки і батька хлопчика – поступливий. Старший, Гліб, живе окремо разом з дівчиною. Ірині вдалося зібрати разом своїх синів і показати тепле сімейне фото.

В кадрі: Гліб зі своєю коханою і щаслива Ірина в сонячних окулярах на пів-обличчя з маленьким Табрізом.

Шанувальники співачки прийшли в захват від рідкісного сімейного фото, на якому зображені обидва сина відразу. Вони зазначили, що на світлині не вистачає тільки чоловіка зірки.

Ірина Білик з синами Табризом і Глібом, а також його нареченою (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Який гарний малюк

Іринко, Щастя Вашій родині!

Які ви всі класні

Швидше б Аслан прилетів! Фото супер

Чудова сім'я! Всього вам самого доброго

Які всі красиві

Класні!

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До речі, Ірина зізнається, що її старший син Гліб зріс чудовим хлопцем , яким вона пишається. Єдине, що її засмутило – тату на тілі юнака, але у його обраниці їх набагато більше. Кандидатуру майбутньої невістки співачка схвалила і готова планувати весілля.

Раніше Ірина Білик зробила зізнання про свого колишнього чоловіка – шоумена Дмитра Коляденка. Темпераментна пара бурхливо з'ясовувала стосунки, а ревнощі і рукоприкладство артиста призвели шлюб до краху.