Яка красуня! Зірка НеАнгелів показала свій гарячий відпочинок в Одесі

На днях українська група НеАнгели давала концерт в Одесі і, судячи з усього, одна з солісток вирішила залишитися довше в курортному місті і насолодитися пляжним відпочинком. На своїй сторінці в Instagram Віка показала, як проводить час на узбережжі, а також вразила шанувальників витонченою фігурою.

Артистка опублікувала спекотне фото, на якому вона в чорному бікіні сидить на камені біля води, підперши голову рукою і задумливо дивлячись у далечінь.

"Поповнила альбом новим знімком. В Одесі величезна кількість унікальних і мальовничих місць з морськими пейзажами", - поділилася співачка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Раніше вона також показала веселі розваги в басейні зі своїм братом.

"Той випадок, коли зустрілася з улюбленим братом з Харкова в улюбленій Одесі. Перлина біля моря об'єднує. Згадали дитинство, залізла до нього на плечі і як сиганула....!!! Які водні забави подобаються вам?" - написала Віка.

Фото: Вікторія Смеюха з братом (instagram.com/vikanablack)

Крім того, вона покаталася на колесі огляду і прогулялася по місту в стильному вбранні - виконавиця приміряла міні-спідницю з геометричним принтом і чорну футболку. оформлену сіточкою в районі плечей.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Вгору до самої себе! Вгору до своєї зірки!!! НЕМАЄ МЕЖІ ДЛЯ ОСОБИСТИХ ВИСОТ, ХТО ВІРИТЬ У ДИВО - ТОЙ ЩАСТЯ ЗНАЙДЕ!" - зауважила Віка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники поспішили залишити свої відгуки, залишивши безліч компліментів і захоплюючись фігурою красуні.

Бачу Одеса ваша

Схожа на русалку

Красуня

Богиня

Який портрет, гарний краєвид, як на картині!!!

така Сексуальна

Ваааау офігенна

Дуже класна, фігура просто бомба

Відмінна фігура

красивий Загар))

Ідеально!

Яка красуня! Диво

Русалка

Віка, гарний краєвид на тлі пальми, затьмарила його своєю чарівністю

Хорошеешь і хорошеешь

Яка принадність

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

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