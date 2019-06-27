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Яка красуня! Зірка НеАнгелів показала свій гарячий відпочинок в Одесі


Артистка відмінно проводить час в курортному місті

На днях українська група НеАнгели давала концерт в Одесі і, судячи з усього, одна з солісток вирішила залишитися довше в курортному місті і насолодитися пляжним відпочинком. На своїй сторінці в Instagram Віка показала, як проводить час на узбережжі, а також вразила шанувальників витонченою фігурою.

Артистка опублікувала спекотне фото, на якому вона в чорному бікіні сидить на камені біля води, підперши голову рукою і задумливо дивлячись у далечінь.

"Поповнила альбом новим знімком. В Одесі величезна кількість унікальних і мальовничих місць з морськими пейзажами", - поділилася співачка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Раніше вона також показала веселі розваги в басейні зі своїм братом.

"Той випадок, коли зустрілася з улюбленим братом з Харкова в улюбленій Одесі. Перлина біля моря об'єднує. Згадали дитинство, залізла до нього на плечі і як сиганула....!!! Які водні забави подобаються вам?" - написала Віка.

Фото: Вікторія Смеюха з братом (instagram.com/vikanablack)

Крім того, вона покаталася на колесі огляду і прогулялася по місту в стильному вбранні - виконавиця приміряла міні-спідницю з геометричним принтом і чорну футболку. оформлену сіточкою в районі плечей.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Вгору до самої себе! Вгору до своєї зірки!!! НЕМАЄ МЕЖІ ДЛЯ ОСОБИСТИХ ВИСОТ, ХТО ВІРИТЬ У ДИВО - ТОЙ ЩАСТЯ ЗНАЙДЕ!" - зауважила Віка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники поспішили залишити свої відгуки, залишивши безліч компліментів і захоплюючись фігурою красуні.

  • Бачу Одеса ваша
  • Схожа на русалку
  • Красуня
  • Богиня
  • Який портрет, гарний краєвид, як на картині!!!
  • така Сексуальна
  • Ваааау офігенна
  • Дуже класна, фігура просто бомба
  • Відмінна фігура
  • красивий Загар))
  • Ідеально!
  • Яка красуня! Диво
  • Русалка
  • Віка, гарний краєвид на тлі пальми, затьмарила його своєю чарівністю
  • Хорошеешь і хорошеешь
  • Яка принадність
 

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Слава і Віка з НеАнгелів захопили розкішними фігурами в купальниках.

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів викликала захоплення в мережі фото 3-річної доньки Лаури.

Також Слава з НеАнгелів підкорила квітучим зовнішнім виглядом, а шанувальники відзначили, що артистка навіть помітно змінилася і помолодшала.

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