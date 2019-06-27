Яка красуня! Зірка НеАнгелів показала свій гарячий відпочинок в Одесі

Артистка відмінно проводить час в курортному місті
На днях українська група НеАнгели давала концерт в Одесі і, судячи з усього, одна з солісток вирішила залишитися довше в курортному місті і насолодитися пляжним відпочинком. На своїй сторінці в Instagram Віка показала, як проводить час на узбережжі, а також вразила шанувальників витонченою фігурою.
Артистка опублікувала спекотне фото, на якому вона в чорному бікіні сидить на камені біля води, підперши голову рукою і задумливо дивлячись у далечінь.
"Поповнила альбом новим знімком. В Одесі величезна кількість унікальних і мальовничих місць з морськими пейзажами", - поділилася співачка.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Раніше вона також показала веселі розваги в басейні зі своїм братом.
"Той випадок, коли зустрілася з улюбленим братом з Харкова в улюбленій Одесі. Перлина біля моря об'єднує. Згадали дитинство, залізла до нього на плечі і як сиганула....!!! Які водні забави подобаються вам?" - написала Віка.
Фото: Вікторія Смеюха з братом (instagram.com/vikanablack)
Крім того, вона покаталася на колесі огляду і прогулялася по місту в стильному вбранні - виконавиця приміряла міні-спідницю з геометричним принтом і чорну футболку. оформлену сіточкою в районі плечей.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Вгору до самої себе! Вгору до своєї зірки!!! НЕМАЄ МЕЖІ ДЛЯ ОСОБИСТИХ ВИСОТ, ХТО ВІРИТЬ У ДИВО - ТОЙ ЩАСТЯ ЗНАЙДЕ!" - зауважила Віка.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Шанувальники поспішили залишити свої відгуки, залишивши безліч компліментів і захоплюючись фігурою красуні.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
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