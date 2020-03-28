"Яка ж красива без мейка": Віка з НеАнгелів влаштувала атмосферну фотосесію в очереті

Співачка разом з рідними вибирається на природу
Як і всі українці, учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха дотримується карантину - співачка поїхала додому в Харків і самоізолювалася з близькими людьми. При цьому артистка намагається не втрачати оптимізму і придумує цікаві та корисні заняття, якими можна зайнятися вдома. Своїм списком вона з задоволенням поділилася з шанувальниками. Крім того, Віка вибирається подихати повітрям на природу, подалі від людей.
Днями співачка разом з мамою і племінницею Лізою побували на Журавлівському водосховищі, де Смеюха не упустила шанс влаштувати атмосферну фотосесію прямо серед заростей очерету.
Виконавиця позувала у довгій червоній куртці і картатому шарфі, тримаючи в руках великий "букет" з очеретів. При цьому на обличчі зірки абсолютно немає макіяжу і вона виглядає неймовірно мило.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Мої дорогі, що змушує вас посміхатися? Ми вже кілька днів поспіль виїжджаємо від всіх далеко та єдині наші друзі - це очерети та річка", - зізналася Віка.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Ефектні кадри не залишили байдужими фоловерів артистки і вони почали активно їх коментувати, захоплюючись природною красою дівчини і відзначаючи, що без макіяжу вона виглядає як дівчисько.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів поділилася власним оригінальним способом боротьби з коронавірусом. Співачка запропонувала перемогти його з допомогою кікбоксингу.