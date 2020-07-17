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Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки

П'ятниця 17 липня 2020 10:52
Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки
Вікторія Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зіркова мама без розуму від свого малятка

Вікторія Бекхем – любляча дружина і мама чотирьох дітей, яка встигає приділяти час всім. Не так давно 46-річна красуня бурно виражала радість з приводу весілля свого сина Брукліна. А тепер повернулася до виховання молодших. Вона показала нове фото своєї чарівної дочки, якій нещодавно виповнилося 9 років. На ньому зіркова мама демонструє загальну пристрасть з Харпер – розслабляючий масаж. «Мама і я массажируемся», – написала Вікторія нібито від імені дівчинки, яка позує на знімку. Маля лежить у білому халаті зі спокійним виразом обличчя – по всьому, Вікторія сфотографувала її, поки та зснула на приємній процедурі.

Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки

Херпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Користувачі мережі не змусили довго чекати зворушених коментарів. Вони буквально засипали бізнесвумен і її дочку приємними і теплими словами.

  • Так мило. Вона твоя міні-копія
  • Чарівна
  • Харпер така гарненька
  • Принцеса
  • Така красива
  • Одне обличчя любові
  • Харпер – любов
  • Прекрасна
  • Нічого краще розслабляючого масажу, люблю це
  • Вона така красива
  • Вона виглядає, як ти, Вікторія

Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки

Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки

Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки

Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки

Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вікторія і Девід мають намір подарувати своєму старшому синові на весілля. 21-річний Бруклін зі своєю нареченою отримає від своїх знаменитих батьків будинок у Лондоні. Примітно, що при цьому молодята не планую постійно жити у Великобританії. Зараз пара зайнята підготовкою і плануванням урочистості, витрати на яку взяв на себе батько дівчини – промисловець і мільярдер Нельсон Пельтц.

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