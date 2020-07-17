Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем розчулила красою 9-річної доньки

Вікторія Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зіркова мама без розуму від свого малятка

Вікторія Бекхем – любляча дружина і мама чотирьох дітей, яка встигає приділяти час всім. Не так давно 46-річна красуня бурно виражала радість з приводу весілля свого сина Брукліна. А тепер повернулася до виховання молодших. Вона показала нове фото своєї чарівної дочки, якій нещодавно виповнилося 9 років. На ньому зіркова мама демонструє загальну пристрасть з Харпер – розслабляючий масаж. «Мама і я массажируемся», – написала Вікторія нібито від імені дівчинки, яка позує на знімку. Маля лежить у білому халаті зі спокійним виразом обличчя – по всьому, Вікторія сфотографувала її, поки та зснула на приємній процедурі.

Херпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Користувачі мережі не змусили довго чекати зворушених коментарів. Вони буквально засипали бізнесвумен і її дочку приємними і теплими словами.

Так мило. Вона твоя міні-копія

Чарівна

Харпер така гарненька

Принцеса

Така красива

Одне обличчя любові

Харпер – любов

Прекрасна

Нічого краще розслабляючого масажу, люблю це

Вона така красива

Вона виглядає, як ти, Вікторія

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вікторія і Девід мають намір подарувати своєму старшому синові на весілля. 21-річний Бруклін зі своєю нареченою отримає від своїх знаменитих батьків будинок у Лондоні. Примітно, що при цьому молодята не планую постійно жити у Великобританії. Зараз пара зайнята підготовкою і плануванням урочистості, витрати на яку взяв на себе батько дівчини – промисловець і мільярдер Нельсон Пельтц.