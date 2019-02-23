Яка ефектна: Тіна Кароль показала пікантне фото

Шанувальники співачки захоплено зустріли нову фотографію співачки

Известная украинская певица Тина Кароль, которая на днях в новом образе свела с ума поклонников, порадовала своих подписчиков на Instagram новой пикантной фотографией.

Поклонники певицы оценили новое фото певицы.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Какая эффектная. Невероятная женственность и страсть!", - написала yulia_kabrileva.

"Ух какая женщина, королева наша", - прокомментировала irishasmailik.

"Невероятная", - отметила yulia_schnurovska.

"Очень красивая, нежная, любимая!", - написала tanetti_singer.

"Тина, ты просто как принцесса", - прокомментировала kretsudiana.

"Ух какая женщина", - написала nt.2094.

"Вы очень красивая", - отметила ev_elina5547.

"Тина твоя красота отражается в душе и страстно даришь свою любовь. Я влюблена в тебя", - подчеркнула osherhadjieva.

"Самая лучшая", - написала nadiiaklachkiv.

"Спасибо вам за ваш талант. Вы невероятно талантливая женщина. Я когда слушаю ваши песни, я без ума от них. Ваши песни и вы близки моему сердцу. На ваших песнях я плачу. Когда у меня были трудности, когда мне тяжело на душе я просто слушаю ваши песни", - отметила frolkova_ksenia001.

Напомним, что недавно Тина Кароль приятно удивила поклонников стильным образом.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль вскружила голову томным фото в облегающем платье.