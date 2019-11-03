"Як зірки Голлівуду": Холостяк 9 розчулив мережу ніжними фото з коханою з Риму

Микита показав день з життя очима папараці
Екс-Холостяк 9 сезону Микита Добринін насолоджується щасливими днями з обраницею Дарією Квітковою - йому дійсно вдалося знайти на проекті свою любов і ефектна парочка проводить разом увесь вільний час. Вони обидва люблять подорожувати, тому що при кожній можливості вибираються в нове цікаве місце - так, нещодавно Даша і Микита побували в Римі, де не приховували своїх почуттів та емоцій. Зараз вони вже в Києві, проте продовжують ділитися знімками з поїздки в соцмережах.
Добринін опублікував на своїй сторінці в Instagram кілька атмосферних кадрів, які були ніби зроблені папараці. На одному з фото чоловік присів на сходи, а кохана розташувалася у нього на колінах, ніжно обіймаючи за шию.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Також шоумен показав кілька колоритних кадрів з кафе, де парочка ніби не бачить, що їх фотографують.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
"День з життя з коханими папараці", - підписав публікацію Микита.
Шанувальники в черговий раз відзначили, що від їх пари так і віє любов'ю, і побажали їм зберегти це почуття і бути дуже щасливими.
Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін зачарував елегантним фото з коханою на світському заході.