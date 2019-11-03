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"Як зірки Голлівуду": Холостяк 9 розчулив мережу ніжними фото з коханою з Риму

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.11.2019 - 09:48
"Як зірки Голлівуду": Холостяк 9 розчулив мережу ніжними фото з коханою з Риму
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита показав день з життя очима папараці

Екс-Холостяк 9 сезону Микита Добринін насолоджується щасливими днями з обраницею Дарією Квітковою - йому дійсно вдалося знайти на проекті свою любов і ефектна парочка проводить разом увесь вільний час. Вони обидва люблять подорожувати, тому що при кожній можливості вибираються в нове цікаве місце - так, нещодавно Даша і Микита побували в Римі, де не приховували своїх почуттів та емоцій. Зараз вони вже в Києві, проте продовжують ділитися знімками з поїздки в соцмережах.

Добринін опублікував на своїй сторінці в Instagram кілька атмосферних кадрів, які були ніби зроблені папараці. На одному з фото чоловік присів на сходи, а кохана розташувалася у нього на колінах, ніжно обіймаючи за шию.

&quot;Як зірки Голлівуду&quot;: Холостяк 9 розчулив мережу ніжними фото з коханою з Риму

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Також шоумен показав кілька колоритних кадрів з кафе, де парочка ніби не бачить, що їх фотографують.

&quot;Як зірки Голлівуду&quot;: Холостяк 9 розчулив мережу ніжними фото з коханою з Риму&quot;Як зірки Голлівуду&quot;: Холостяк 9 розчулив мережу ніжними фото з коханою з Риму

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"День з життя з коханими папараці", - підписав публікацію Микита.

Шанувальники в черговий раз відзначили, що від їх пари так і віє любов'ю, і побажали їм зберегти це почуття і бути дуже щасливими.

  • Як же ми вболівали за вас!!!!! Любові вам неземної!!!
  • Щасливчики
  • Дуже красива пара щастя вам
  • Дуже класні, приємно Спостерігати за вами
  • Красуня
  • Дуже милі
  • Такі милі щастя вам
  • Ви настільки круті
  • Виглядаєте як зірки Голлівуду, яких знімають папараці!
  • Дуже класні)
  • Красені гарна пара.
  • Тільки щастя вам

&quot;Як зірки Голлівуду&quot;: Холостяк 9 розчулив мережу ніжними фото з коханою з Риму

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін зачарував елегантним фото з коханою на світському заході.

"Будемо нащасливішими!" Переможниця Холостяк 9 заговорила про дітей "Моя Міс Галактика": Холостяк 9 зачарував елегантним фото з коханою
Новини України ХолостякМикита Добринін
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