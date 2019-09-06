"Як він змужнів": Потап з колишньою дружиною привітали сина з днем народження

Потап одружився вдруге і насолоджується яскравим сімейним життям з Настею Каменських. При цьому з першою дружиною Іриною Горовою в нього збереглися дуже хороші відносини, що важливо, адже вони виховують спільного сина Андрія. Так, 1 вересня екс-подружжя дружно відвели хлопчика в п'ятий клас, а компанію їм склала дочка Ірини Наталія. А 6 вересня син продюсера святкує день народження - йому виповнилося 11 років.

Звичайно ж, люблячий тато прийшов привітати сина, і поділився милими фото на своїй Instagram-сторінці. На знімку репер зображений разом з Андрієм і своєю колишньою дружиною. Одягнений у чорні штани та білу сорочку іменинник радісно сміється і показує "козу", а горді батьки його обіймають. Ірина при цьому тримає набір повітряних кульок - дві сині одиниці і кілька звичайних сріблястих.

"11!!!" - лаконічно підписав фото Потап.

Фото: Потап і його екс-дружина Ірина Горова з сином (instagram.com/realpotap)

Пізніше він виклав ще один кадр з сином, на цей раз вже на вулиці.

Фото: син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

Підписники репера розчулюються підрослому Андрію і приєднуються до привітань. Багато пишуть, що хлопчик просто-таки копія мами.

Ого, як швидко він змужнів

Будьте здоровенькие!!! УРА!!

Супер! Вітаю

Госпади,як же це здорово,у дитину щасливі батьки.І у кожного своя життя. Нехай ваш син росте здоровим і щасливим

З іменинником!!!!!!!!!

Вітаю з 11 річчям сина бажаю щастя, здоров'я , удачі, любові йому

З днем Народження сина, удачі у всіх справах

МиниПотап рости великий не будь локшиною)))

Копія мама!!!

Вітаю. Копія мама

Пацану 11, е-травні дорослий! Нехай радує батьків своїми досягненнями, буде чесними з усіма і розважливим

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Звичайно ж, Ірина Горова теж привітала синочка, опублікувавши цілу фотопідбірку з ним і донькою. Є на деяких кадрах і Потап.

"Синуля Андрюля, з днем народження! Так сильно тебе люблю! Так щаслива, що ти є, що такий милий, добрий, переживатєльний і щирий. Люблю з тобою базікати, подорожувати, люблю коли вредничаєш і коли придумуєш історії, коли пишеш рими і коли запитуєш про те, як правильно розподіляти гроші в компанії, люблю за те що ти різний, але завжди добрий й світлий. Будь мужнім, ніжним, добрим, справедливим, коханим! 11 років", - написала горда мама.

Фото: Ірина Горова з сином (nstagram.com/gorovaya_irina)

Нагадаємо, син Потапа Андрій підкорив його несподіваним талантом - хлопчик прочитав лекцію в дитячій школі телебачення.

Раніше Потап розчулив мережу знімком зі спортивним сином . Тато та хлопчик разом зіграли в теніс.