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"Як статуетка": Ані Лорак поділилася ніжним знімком

Lite » Зірки 31.10.2018 - 11:27
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка анонсувала вихід кліпу на пісню "Сон"

Відома українська співачка Ані Лорак, яку звинуватили у використанні фотошопу, зачарувала шанувальників новим знімком. Ніжне фото артистка опублікувала в Instagram.

На ньому Лорак позує в розкішній довгій сукні рожевого кольору з оголеним плечем. Таким чином зірка анонсувала вихід кліпу на свою нову пісню "Сон".

"Coming soon... #сон...", - підписала фото співачка.

&quot;Як статуетка&quot;: Ані Лорак поділилася ніжним знімкомФото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Підписники захопилися вбранням артистки, зазначивши, що їй йде такий скромний і ніжний образ. Деякі користувачі мережі запитали, чому ж таке гарне плаття не погладили перед зйомкою.

"Це буде казковий сон....", "Як статуетка", "Дуже ніжна!...Такий образ дуже підходить Кароліні", "А погладити можна було плаття?", "Ви схожі на грецьку статую. Клас!", "Було б ще краще якби плаття погладили перед фотосесією", "WOW!!! Нереально красива фотографія. Богиня!!!", "Ніжно. Красиво. Казка буде", - пишуть фоловерів.

&quot;Як статуетка&quot;: Ані Лорак поділилася ніжним знімком&quot;Як статуетка&quot;: Ані Лорак поділилася ніжним знімком

&quot;Як статуетка&quot;: Ані Лорак поділилася ніжним знімком&quot;Як статуетка&quot;: Ані Лорак поділилася ніжним знімком&quot;Як статуетка&quot;: Ані Лорак поділилася ніжним знімком

&quot;Як статуетка&quot;: Ані Лорак поділилася ніжним знімком

Раніше повідомлялося, що підписники 40-річної Ані Лорак викрили її в депресії.

Раніше ми повідомляли, що процес розлучення Ані Лорак може розтягнутися на кілька років. Журналісти звернулися до юриста, який розбирається в шлюборозлучних моментах, і дізналися про тонкощі розірвання шлюбу зіркової пари.

Виявляється, цей процес між громадянином України та громадянином іншої країни завжди складніше, ніж звичайний шлюборозлучний процес, навіть якщо шлюб був укладений на території України.

Відео: РБК-Україна

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