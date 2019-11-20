"Як Потап стримувався?" Каменських підкорила формою "пісочний годинник"

Настя Каменських вирішила віддатися ностальгії і згадати про свою недавню поїздку в Мексику. Нагадаємо, що в цій поїздці красуню супроводжував її чоловікові - Потап. Спочатку пара полетіла в далеку країну заради екзотичного відпочинку. Однак розслабившись і набравшись сил, Настя з головою пішла в роботу - в Мексиці! Більше тижня Каменських відвідувала різні радіо - і ТБ-ефіри, давала чимало інтерв'ю місцевим журналістам. А все заради презентації нового хіта "Elefante".

Потап і Настя вже повернулися в Київ. Більш того, Настя навіть встигла побувати в Іспанії. І все ж приємні спогади залишилися, якими співачка поділилася з шанувальниками.

“Сьогодні натрапила на цю сонячну фотографію з #Mexico, куди мене запросили презентувати мій хіт #Elefante на національних телеканалах і радіо, і посміхнулася від теплих спогадів. Дуже хороші враження від цієї колоритної країни і неймовірно добрих людей. Обов'язково всім раджу відвідати Мексику, адже вона вкотре дивує і закохує в себе по-новому", - підписала фото Настя.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Окремої уваги заслуговує образ співачки. На фото Настя позує в чудовому вбранні - чорна міні-спідниця, топ, що оголює плечі. До речі, таке вбрання не тільки підкреслює стрункі ніжки співачки, але також звертає увагу на її форми "пісочний годинник". Довершують образ чорні босоніжки на шпильці.

Шанувальники Каменсикх не залишили її новий знімок без уваги:

“Настя, ви дуже крута і талановита!! ви в латаме - просто бомба. Найміть іспаномовного сммщика і все буде ще крутіше"

"Дуже красива"

"Проста вогонь!!"

"Дивлюся на фото а в голові ууу муларка"

“Красуня....і як тільки Потап стримувався"

"Ви приклад для багатьох українців і не тільки"

“Красуня. Так тримати!"

"Ви з кожним роком все хорошеєтє, Ви справжня молодець і даєте приклад багатьом!"

“Яка ви красива фігура! Теж хочу бути такою стройняшкой , але не можу взяти себе в руки"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, незадовго до цього Настя показувала усміхнене фото з Іспанії. Тільки от поки що деталі поїздки триматися в секреті.

Каменських в Іспанії (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше спортивний Потап з Каменських вразив насиченим тренуванням.