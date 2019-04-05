"Як ви схожі!" Жанна Бадоєва поділилася ніжним фото з чоловіком

Фани відзначили, що ведуча з чоловіком дуже схожі зовні
Відома телеведуча Жанна Бадоєва, яка зараз знімає власне шоу "Життя інших" про те, як живеться людям в різних містах і країнах і в процесі хвалиться ефектними весняними нарядами, зачарувала фанів ніжним фото зі своїм чоловіком Василем Мельничиним. Романтичне фото вона опублікувала на своїй сторінці в instagram.
На фото чоловік сидить за столом, а Жанна стоїть ззаду і любляче обіймає його за плечі і шию. У підписі до публікації ведуча висловила свою думку про гумор в сім'ї.
"Я думаю, що якщо немає почуття гумору, то і хороших, здорових стосунків не вийде)))) В нашій парі гумор у мене, розум — у Василя. Тому з будь-яких ситуацій виходимо або по-розумному, або з почуттям гумору)))) А як у вас справи з гумором в парі?" - поділилася Бадоєва.
Фото: Жанна Бадоєва з чоловіком (instagram.com/zhanna_badoeva)
Відзначимо, що разом з другим чоловіком вона живе в Венеції і вже навіть отримала італійське громадянство.
Підписники поспішили висловити свою думку про слова екс-зірки "Орла і Решки", а також зазначили, що Жанна і її чоловік дуже схожі зовні.
Нагадаємо, Жанна Бадоєва показала подорослішалу дочку Лоліту від шлюбу з Аланом Бадоєвим.
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