"Як ви схожі!" Жанна Бадоєва поділилася ніжним фото з чоловіком

Відома телеведуча Жанна Бадоєва, яка зараз знімає власне шоу "Життя інших" про те, як живеться людям в різних містах і країнах і в процесі хвалиться ефектними весняними нарядами, зачарувала фанів ніжним фото зі своїм чоловіком Василем Мельничиним. Романтичне фото вона опублікувала на своїй сторінці в instagram.

На фото чоловік сидить за столом, а Жанна стоїть ззаду і любляче обіймає його за плечі і шию. У підписі до публікації ведуча висловила свою думку про гумор в сім'ї.

"Я думаю, що якщо немає почуття гумору, то і хороших, здорових стосунків не вийде)))) В нашій парі гумор у мене, розум — у Василя. Тому з будь-яких ситуацій виходимо або по-розумному, або з почуттям гумору)))) А як у вас справи з гумором в парі?" - поділилася Бадоєва.

Фото: Жанна Бадоєва з чоловіком (instagram.com/zhanna_badoeva)

Відзначимо, що разом з другим чоловіком вона живе в Венеції і вже навіть отримала італійське громадянство.

Підписники поспішили висловити свою думку про слова екс-зірки "Орла і Решки", а також зазначили, що Жанна і її чоловік дуже схожі зовні.

"Від вашої пари віє любов'ю і щастям двох зрілих і красивих людей"

"Класна пара!"

"Як ви чудово виглядаєте разом! Як одне ціле"

"Якщо є ідеальні пари, то вони виглядають саме так як ви!!! Милуюся вами"

"Як ви схожі! Щастя вам і любові!!!"

"Без гумору нікуди, ви дуже гарна пара"

"Фото просто принадність, не дарма кажуть про дві половинки, у вас так і є навіть таке відчуття що схожі між собою!!!"

"Ви стали зовні схожі один на одного (у хорошому сенсі слова)"

"Охяк ви схожі"

"Як же мені подобається Ваша пара!!! Будьте щасливі!!!"

"Люблячі люди з часом стають невловимо схожими один на одного)"

"Красива харизматична пара! Так тримати!)))"

"Милуюся вашою парою"

"Ви так схожі як дві краплі води"

Нагадаємо, Жанна Бадоєва показала подорослішалу дочку Лоліту від шлюбу з Аланом Бадоєвим.

Ми також писали, що Жанна Бадоєва розкрила підписникам секрети своєї завидної позитивності і осяйності.