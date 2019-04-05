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"Як ви схожі!" Жанна Бадоєва поділилася ніжним фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2019 - 12:55
"Як ви схожі!" Жанна Бадоєва поділилася ніжним фото з чоловіком
Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Фани відзначили, що ведуча з чоловіком дуже схожі зовні

Відома телеведуча Жанна Бадоєва, яка зараз знімає власне шоу "Життя інших" про те, як живеться людям в різних містах і країнах і в процесі хвалиться ефектними весняними нарядами, зачарувала фанів ніжним фото зі своїм чоловіком Василем Мельничиним. Романтичне фото вона опублікувала на своїй сторінці в instagram.

На фото чоловік сидить за столом, а Жанна стоїть ззаду і любляче обіймає його за плечі і шию. У підписі до публікації ведуча висловила свою думку про гумор в сім'ї.

"Я думаю, що якщо немає почуття гумору, то і хороших, здорових стосунків не вийде)))) В нашій парі гумор у мене, розум — у Василя. Тому з будь-яких ситуацій виходимо або по-розумному, або з почуттям гумору)))) А як у вас справи з гумором в парі?" - поділилася Бадоєва.

&quot;Як ви схожі!&quot; Жанна Бадоєва поділилася ніжним фото з чоловіком

Фото: Жанна Бадоєва з чоловіком (instagram.com/zhanna_badoeva)

Відзначимо, що разом з другим чоловіком вона живе в Венеції і вже навіть отримала італійське громадянство.

Підписники поспішили висловити свою думку про слова екс-зірки "Орла і Решки", а також зазначили, що Жанна і її чоловік дуже схожі зовні.

  • "Від вашої пари віє любов'ю і щастям двох зрілих і красивих людей"
  • "Класна пара!"
  • "Як ви чудово виглядаєте разом! Як одне ціле"
  • "Якщо є ідеальні пари, то вони виглядають саме так як ви!!! Милуюся вами"
  • "Як ви схожі! Щастя вам і любові!!!"
  • "Без гумору нікуди, ви дуже гарна пара"
  • "Фото просто принадність, не дарма кажуть про дві половинки, у вас так і є навіть таке відчуття що схожі між собою!!!"
  • "Ви стали зовні схожі один на одного (у хорошому сенсі слова)"
  • "Охяк ви схожі"
  • "Як же мені подобається Ваша пара!!! Будьте щасливі!!!"
  • "Люблячі люди з часом стають невловимо схожими один на одного)"
  • "Красива харизматична пара! Так тримати!)))"
  • "Милуюся вашою парою"
  • "Ви так схожі як дві краплі води"

Нагадаємо, Жанна Бадоєва показала подорослішалу дочку Лоліту від шлюбу з Аланом Бадоєвим.

Ми також писали, що Жанна Бадоєва розкрила підписникам секрети своєї завидної позитивності і осяйності.

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Новини України ведущаяЖанна Бадоева
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