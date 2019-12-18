ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Як ви схожі": Аліна Гросу зворушливо привітала маму з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.12.2019 - 16:29
"Як ви схожі": Аліна Гросу зворушливо привітала маму з днем народження
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка зазначила, що мама для неї - приклад для наслідування

Співачка Аліна Гросу днями зізналася шанувальникам, що у неї поки що немає новорічного настрою, та і в плані підготовки вона ще мало що встигла. А 18 грудня в сім'ї артистки особливий день, адже це день народження її коханої мами, Ганни Гросу. На своїй сторінці в Instagram поділилася виконавиця ніжним спільним фото з нею і присвятила мамі зворушливі і душевні слова.

На знімку Аліна позує в трендовій сукні з пітоновим принтом червоного відтінку, поверх якої накинута чорна куртка-косуха з воланами. Волосся зірки зібране у високий хвіст.

Мама співачки обрала total look black, що складається з сукні і класичного пальто. Вони ніжно обіймають один одного і з посмішкою дивляться в об'єктив.

Гросу зазначила, що її мама - справжній приклад для наслідування для неї.

&quot;Як ви схожі&quot;: Аліна Гросу зворушливо привітала маму з днем народження

Фото: Аліна Гросу з мамою (instagram.com/alina_grosu)

"Сьогодні день народження у мого найближчої, рідної, найдобрішої і найцілеспрямованішої в світі людини, моя кохана, люба матусю!!! Спасибі Богу, що саме ти моя мама, я хочу щоб ти була завжди щаслива по-справжньому, я хочу щоб ти завжди відчувала, що ти мені, нашій родині та всьому оточенню шалено потрібна, ти - кохана, ти - шанована, ти - приклад для наслідування і ти ідеальна, справжня мама, втілення турботи, суворості і справедливості...шалено люблю!!! Здоров'я тобі, душевного заспокоєння і як можна більше терпіння і сил, нехай все навколо тебе виключно радує, надихає і ми з братами коли-небудь станемо справжньою гордістю для тебе і тата!)" - зізналася артистка в любові рідній людині.

Шанувальники Аліни зазначили, що вони з мамою дуже схожі одна на одну і залишили для жінки багато теплих побажань у коментарях.

  • Ви вже гордість для мами. З днем народження!!!
  • Мамуля дуже схожа на Ірину Білик))))
  • З Днем народження Маму !!! Аліна , Ви вже зараз Мамина радість ,Татова Гордість!!!
  • Дуже схожі,вітаємо)
  • Так схожі
  • Класні, як ви похожі
  • Здоров'я на довгі роки, з Днем народження! Ви копія матуся! красуні
  • Дуже схожі
  • Дуже скожа на lрину Білик
  • Ви дуже схожі і чудово виглядаєте Міцного здоров'я і щастя
  • Вітаємо щастя удачі і всього прекрасного
  • Ви з мамою схожі

&quot;Як ви схожі&quot;: Аліна Гросу зворушливо привітала маму з днем народження

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу любить яскраві і незвичайні наряди - то вона вийшла у світ в костюмі монашки, а нещодавно відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком, при цьому вбралася в весільну сукню зі шлейфом.

"Як Снігуронька": Аліна Гросу в модній шубці розповіла про підготовку до Нового року "Сімейні вихідні": Гросу показала, як проводить час з чоловіком
Новини України певецАліна Гросу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся