"Як ви схожі": Аліна Гросу зворушливо привітала маму з днем народження

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка зазначила, що мама для неї - приклад для наслідування

Співачка Аліна Гросу днями зізналася шанувальникам, що у неї поки що немає новорічного настрою, та і в плані підготовки вона ще мало що встигла. А 18 грудня в сім'ї артистки особливий день, адже це день народження її коханої мами, Ганни Гросу. На своїй сторінці в Instagram поділилася виконавиця ніжним спільним фото з нею і присвятила мамі зворушливі і душевні слова.

На знімку Аліна позує в трендовій сукні з пітоновим принтом червоного відтінку, поверх якої накинута чорна куртка-косуха з воланами. Волосся зірки зібране у високий хвіст.

Мама співачки обрала total look black, що складається з сукні і класичного пальто. Вони ніжно обіймають один одного і з посмішкою дивляться в об'єктив.

Гросу зазначила, що її мама - справжній приклад для наслідування для неї.

Фото: Аліна Гросу з мамою (instagram.com/alina_grosu)

"Сьогодні день народження у мого найближчої, рідної, найдобрішої і найцілеспрямованішої в світі людини, моя кохана, люба матусю!!! Спасибі Богу, що саме ти моя мама, я хочу щоб ти була завжди щаслива по-справжньому, я хочу щоб ти завжди відчувала, що ти мені, нашій родині та всьому оточенню шалено потрібна, ти - кохана, ти - шанована, ти - приклад для наслідування і ти ідеальна, справжня мама, втілення турботи, суворості і справедливості...шалено люблю!!! Здоров'я тобі, душевного заспокоєння і як можна більше терпіння і сил, нехай все навколо тебе виключно радує, надихає і ми з братами коли-небудь станемо справжньою гордістю для тебе і тата!)" - зізналася артистка в любові рідній людині.

Шанувальники Аліни зазначили, що вони з мамою дуже схожі одна на одну і залишили для жінки багато теплих побажань у коментарях.

Ви вже гордість для мами. З днем народження!!!

Мамуля дуже схожа на Ірину Білик))))

З Днем народження Маму !!! Аліна , Ви вже зараз Мамина радість ,Татова Гордість!!!

Дуже схожі,вітаємо)

Так схожі

Класні, як ви похожі

Здоров'я на довгі роки, з Днем народження! Ви копія матуся! красуні

Дуже схожі

Дуже скожа на lрину Білик

Ви дуже схожі і чудово виглядаєте Міцного здоров'я і щастя

Вітаємо щастя удачі і всього прекрасного

Ви з мамою схожі

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу любить яскраві і незвичайні наряди - то вона вийшла у світ в костюмі монашки, а нещодавно відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком, при цьому вбралася в весільну сукню зі шлейфом.