"Як підлітки": Влад Яма зачарував осінньої фотосесією з дружиною

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Пара скаженіла в осінньому парку

Відомий український танцюрист, а також суддя телевізійного проекту "Танці з зірками", який висловив думку про конфлікт з Лесею Нікітюк, Влад Яма виклав на своїй сторінці в Instagram миле фото з дружиною Ліліаною.

Як повідомив артист у підпису, це знімок з їх осінньої фотосесії, про яку вони давно мріяли.

"Мріяли про осінню фотосесію... і встигли в останній передморозний день!" - повідомив Яма.

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

На фото він з дружиною позують в осінньому парку, грайливо розкидаючи листя над головою і щасливо сміючись.

Ліліана також поділилася ще одним знімком з серії, на якому вона встрибнула чоловікові на спину.

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники Ями замилувалися такими теплими фотографіями і назвали їх гарною парою, а фото - дуже атмосферним.

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Зазначимо, що під знімком залишили також багато коментарів щодо півфіналу Танців з зірками, що відбувся 18 листопада. Багато фоловерів незадоволені, що Яма критикує і ставить низькі оцінки Леся Нікітюк, яка, тим не менш, вийшла у фінал шоу.

Нагадаємо, раніше оголений торс Влада Ями викликав неоднозначну реакцію у користувачів.

Зазначимо, що Влад Яма показав архівний знімок з "двійником" Потапа.

До речі, дружина Влада Ями зізналася, що її "надихнула" Оля Полякова.

Відео: Танці з зірками 2018 - офіційна презентація