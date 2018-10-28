"Як відноситися до грошей": Єфросиніна зняла нову яскраву "п'ятірочку" (відео)

Відео: Маша Єфросиніна про гроші (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Популярна українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна записала нову "п'ятірку", в якій розповіла, як ставиться до грошей. Відповідні кадри вона опублікувала в Youtube.

"Гроші люблять рахунок. Я завжди знаю, скільки грошей в гаманці, на рахунку і взагалі. Це дає дисципліну, внутрішній контроль. Це дає можливість розслабитися або зібратися", - сказала вона.

Не менш важливим правилами, стверджує Єфросиніна, є "збереження" коштів.

"Не витрачайте все і відразу. Може статися все, що завгодно. Добре, коли у вас є якийсь запас. Витративши все і відразу, ти, чомусь отримуєш "лобове зіткнення", коли терміново потрібні гроші або вливання", - підкреслила вона.

Більш того, за словами телеведучої, "збережені" кошти потрібно кудись вкладати.

"Гроші потрібно вкладати. Хоча я пам'ятаю часи, коли їх зберігали в банці або шкарпетці. Зараз же їх потрібно вкладати у депозити, наприклад. Також їх можна вкласти в освіту, навчання і так далі. Можна у дітей, дозвілля, та інші задоволення", - уточнила вона.

Окремою темою, на думку Маші Єфросиніної, є сімейний бюджет і кишенькові гроші для дітей.

"Сімейний бюджет. Мій компромісний варіант – ми обговорили з чоловіком якісь важливі моменти, в які ми вкладаємо гроші разом. На сім'ю, дітей, побут, подорожі. А іншу частину я витрачаю на себе, щоб не просити гроші в чоловіка. Потрібно просто визначити суму, яку ви будете вкладати в сімейний бюджет", - сказала вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

У той же час, стверджує жінка, гроші дітям потрібно давати обов'язково, адже це буде впливати на їх самодисципліну.

"Кишенькові гроші для дітей. Вони повинні бути з того віку, коли вони почнуть розуміти сенс грошей. По-перше, це виховує самоконтроль і самостійність. І чим раніше він зрозуміє, як це робиться, тим краще", - уточнила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

До речі, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала раритетний знімок і відверто розповіла про свою юність.

Раніше ми розповідали про те, що Маша Єфросиніна показала, якою "пампушкою" була раніше.

А також ми писали про те, що Єфросиніна різко висловилася про плани на життя.

Відео: РБК-Україна