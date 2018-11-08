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"Як чоловік і дружина": Нікітюк повеселила "теплим" селфі з Притулою

Lite » Зірки 08.11.2018 - 12:04
Леся Нікітюк Сергій Притула (колаж: РБК-Україна)
Леся Нікітюк Сергій Притула (колаж: РБК-Україна)

Шанувальники Нікітюк зазначили, що вони з Притулою — відмінна творча пара

Леся Нікітюк будь-яку подію, навіть чергову промо-фотосесію, може обіграти з жартами і гумором. Як, наприклад, фотосет з шоуменом, своїм співведучим по шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі" Сергієм Притулою.

На instagram-сторінці Нікітюк опублікувала дуже яскраве і веселе селфі з Притулою. При цьому на знімку Леся позує в сочнем рожевому шарфі і шапці грубої в'язки. А ось Притула приробив у якості вусів шматочок рожевої пряжі.

Наголошується, що фотосесія проходила на студії "Нового каналу", де працюють Притула і Нікітюк. Судячи з хештегам Лесі, зйомка приурочена вже до зими.

"Скоро... #хтоЗверху #ЛесяПритула #зимоньказима", — підписала Леся Нікітюк нове фото.

Леся Нікітюк Сергій Притула

Нікітюк і Притула

Забавні Леся Нікітюк Сергій Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, раніше дружина Сергія Притули розповіла, як їй вдається бути супермамой.

підписники Лесі в мережі instagram поспішили прокоментувати цікавий знімок.

"Прям як чоловік і дружина!" — сміється a_n_d_r_e_y_ukraine.

"Зв'язали йому вуса", —пише danya_67_67.

"Ха-ха, які смішні, люблю вас", — зазначає rimma.petrenko.

"Ахах, така смішна! Лесю з Хмельницького можна забрати, а от Хмельницький з Лесі не забереш і не сховаєш", — посміхається kolesnyk22111987.

"Класний шарф", — підкреслює mettaton_mtt_neo.

"Як же тобі личить цей колір", — зауважує myname_by_nataliia_moshkiv.

"Круто! Скучили мабуть один за одним", — посміхається snejoke066.

"Прям козак", — пише sorochyk.viktoriya.

&quot;Як чоловік і дружина&quot;: Нікітюк повеселила &quot;теплим&quot; селфі з Притулою

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк влаштувала собі веселий шопінг, під час якого приміряла пуховик за $1000 від відомого бренду.

До речі, до цього Леся Нікітюк поділилася пікантним моментом своєї біографії. Телеведуча відзначила, що з самого дитинства хотіла заробляти сама.

Леся Нікітюк: біографія відео: РБК-Україна)

Новини України Сергій ПритулаЛеся Нікітюк
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