"Як Меланія Трамп": Осадча в елегантній сукні блиснула на світському рауті

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча зворушливо зізналася Туреччині в коханні

Катя Осадча відвідала офіційна захід у Києві, присвячений 95-й річниці заснування Турецької Республіки (офіційна дата заснування — 29 жовтня 1923 року).

"Вітаю всіх громадян Туреччини з національним святом — річницею проголошення Турецької Республіки. Бажаю миру, стабільності і процвітання", — написала на своїй instagram-сторінці українська телеведуча.

При цьому для урочистої події Осадча вибрала досить суворе ділове плаття-футляр нижче колін насиченого синього кольору. І все ж сукня не позбавлена "вечірніх елементів": розріз до середини стегна, одне плече відкрито і декороване стриманими складками. Свій образ Осадча доповнила оригінальної шапочкою, декорованою орнаментами.

Катя Осадча в діловому образі (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що Осадча разом зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим досить часто відпочивають у Туреччині, звідки пара ділилась яскравими фотознімками на тлі різних пам'яток Стамбула.

"Я багато разів була в Туреччині і люблю цю країну за все! За неймовірну атмосферу Стамбула, за архітектуру, смачну їжу, хороші готелі, за те, що Туреччину можна досліджувати й досліджувати, моя мрія — Каппадокія, і ми обов'язково туди поїдемо, поїдемо знову в Стамбул і будемо їсти сіміти (ред. — бублик з кунжутом), гуляти по набережній і рахувати рибок у відрах місцевих рибалок", — захоплено написала Осадча.

Також ведуча зізналася в любові Туреччини: "#люблютуретчину".

Катя Осадча в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

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Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її вибір. Багато відзначили, що вибране Осадчою плаття їй дуже личить.

"Як завжди, чудова", — захоплюється kristinakoposhko.

"Яка фігура!" — пише angelika_chereshny.

"Ви як Меланія Трамп", — зазначає alyonyk.

"Сукня — бомба!" — хвалить ageichevaa.

"Шикарне плаття", — погоджується victoriamelanthe.

"Дуже гарний капелюшок", — зауважує oliakantsiber.

"Катя, у вас взагалі коли-небудь бувають невдалі фото?)" — посміхається alenka_koshelieva.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча здивувала мережу сміливимобразом для вечірки на честь Хеллоуїна 2018. Так, ведуча з'явилася в незвичайному образі "жінки-овна".

До цього Осадча та Горбунов порадували шанувальників яскравими осіннім фото.

Катя Осадча та Юрій Горбунов: історія кохання відомої пари телеведучих (відео: РБК-Україна)