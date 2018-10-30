"Як Меланія Трамп": Осадча в елегантній сукні блиснула на світському рауті

Телеведуча зворушливо зізналася Туреччині в коханні
Катя Осадча відвідала офіційна захід у Києві, присвячений 95-й річниці заснування Турецької Республіки (офіційна дата заснування — 29 жовтня 1923 року).
"Вітаю всіх громадян Туреччини з національним святом — річницею проголошення Турецької Республіки. Бажаю миру, стабільності і процвітання", — написала на своїй instagram-сторінці українська телеведуча.
При цьому для урочистої події Осадча вибрала досить суворе ділове плаття-футляр нижче колін насиченого синього кольору. І все ж сукня не позбавлена "вечірніх елементів": розріз до середини стегна, одне плече відкрито і декороване стриманими складками. Свій образ Осадча доповнила оригінальної шапочкою, декорованою орнаментами.
Катя Осадча в діловому образі (фото: instagram.com/kosadcha)
Зазначимо, що Осадча разом зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим досить часто відпочивають у Туреччині, звідки пара ділилась яскравими фотознімками на тлі різних пам'яток Стамбула.
"Я багато разів була в Туреччині і люблю цю країну за все! За неймовірну атмосферу Стамбула, за архітектуру, смачну їжу, хороші готелі, за те, що Туреччину можна досліджувати й досліджувати, моя мрія — Каппадокія, і ми обов'язково туди поїдемо, поїдемо знову в Стамбул і будемо їсти сіміти (ред. — бублик з кунжутом), гуляти по набережній і рахувати рибок у відрах місцевих рибалок", — захоплено написала Осадча.
Також ведуча зізналася в любові Туреччини: "#люблютуретчину".
Катя Осадча в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)
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Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її вибір. Багато відзначили, що вибране Осадчою плаття їй дуже личить.
"Як завжди, чудова", — захоплюється kristinakoposhko.
"Яка фігура!" — пише angelika_chereshny.
"Ви як Меланія Трамп", — зазначає alyonyk.
"Сукня — бомба!" — хвалить ageichevaa.
"Шикарне плаття", — погоджується victoriamelanthe.
"Дуже гарний капелюшок", — зауважує oliakantsiber.
"Катя, у вас взагалі коли-небудь бувають невдалі фото?)" — посміхається alenka_koshelieva.
Нагадаємо, раніше Катя Осадча здивувала мережу сміливимобразом для вечірки на честь Хеллоуїна 2018. Так, ведуча з'явилася в незвичайному образі "жінки-овна".
До цього Осадча та Горбунов порадували шанувальників яскравими осіннім фото.
Катя Осадча та Юрій Горбунов: історія кохання відомої пари телеведучих (відео: РБК-Україна)