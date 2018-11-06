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"Як лялечка": солістка The Hardkiss вразила шанувальників соковитим мейкапом

Lite » Зірки 06.11.2018 - 20:56
Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Шанувальники Саніної назвали її "космічною"

Юлія Саніна — солістка групи The Hardkiss — не даремно вважається однією з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу. Співачка дивує своїх шанувальників не тільки оригінальними сценічним вбраннями, постійною зміною зачісок, іміджу, а також сміливістю в макіяжі.

Так, на своїй instagram-сторінці Саніна опублікувала чергове селфі, на якому позує в дуже яскравому макіяжі.

При цьому співачка попередила, що готується до нових виступів у Маріуполі, Дніпропетровську і Кривому Розі. Тут слід зазначити, що 19 жовтня The Hardkiss виступили з "розгромним" концертом перед столичною публікою. Тоді у мережі навіть наголосили — "не Океаном єдиним".

Яскрава Юлія Саніна

Яскрава Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Шанувальники української виконавиці прийшли в захват від її краси.

"Як лялечка", — захоплюється comeclosercloser.

"Космічна", — зазначає anastasiafebruary.

"Юляяяяяяяяя, ви просто космос", — також пише olya.roxy.

"Найпрекрасніша жінка у всесвіті. Ідеал", — підкреслює paliasnyi.

"Шикарна дівчина", — погоджується pavel_atakuj.

"Така яскрава", — пише anna.kalashnik95.

"В будь-якому образі незвичайно красива", — захоплюється juliaserdiuk.

&quot;Як лялечка&quot;: солістка The Hardkiss вразила шанувальників соковитим мейкапом

Скріншот коментарів: instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, під час десятого ефіру Танців з зірками 2018 спеціальним гостей виступила як раз група The Hardkiss. Шанувальники колективу назвали їх виступ "кращими хвилинами шоу".

Також відзначимо, раніше LITE писав про найбільш яскраві образи неповторної Юлії Саніної.

Група The Hardkiss: цікаві факти (відео: РБК-Україна)

Новини України The HARDKISSЮлия Санина
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