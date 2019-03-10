"Як кінозірка": Леся Нікітюк з червоною помадою показала стильний look

Співачка приміряла сонячні окуляри з нової колекції всесвітньо відомого бренду

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая одержала победу в конкурсе красоты среди подруг-знаменитостей "Мисс весна", обойдя главную конкурентку Анну Седокову, продемонстрировала стильный образ в очках из новой коллекции Dior. Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.

Шоувумен запечатлена в прозрачных солнечных очках на пол-лица от всемирно известного бренда. Завершающим штрихом ее макияжа стала красная помада, которая невероятно идет знаменитости. Образ она дополнила трендовой шпяпкой-панамой с патчем в виде силуэта покойного дизайнера Карла Лагерфельда.

"Новые Dior! Как вам?", - поинтересовалась Никитюк у своих поклонников, попросив оценить ее look.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчикам знаменитости ее образ понравился, они не упустили возможности написать для Леси искренние комплименты, а некоторые даже сравнили ее с кинодивой.

"Леся - мой идеал женщины. Высокая, длинноногая, энергичная, веселая", "Шикарные очки", "Крутые! Вам идут!", "Леся, ты супер", "Леся, Вы шикарно выглядите!", "Лесюнь, ты такая стильная", "Неотразима!", "Леся, в этих очках вы выглядите, словно кинозвезда! Очень подходят вам!" - делились впечатлениями комментаторы.

Напомним, что Леся Никитюк очаровала сеть лаконичным весенним образом, в котором прогулялась по родному Хмельницкому.

К слову, Леся Никитюк приехала в родной город для того, чтобы поздравить маму с днем рождения. Она опубликовал общий снимок с самым родным человеком. Поклонники отметили цветущий внешний вид женщины и сходство матери и дочери.