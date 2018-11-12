"Як завжди геніально": ONUKA представила нову пісню

Відео: ONUKA - ХАЩІ (youtube.com/ONUKA)

Популярна українська група ONUKA презентувала нову пісню, яка називається "Хащі".

"ХАЩІ— в моєму розумінні — безпросвітна прірва. Їх хотілося б обійти, уникнути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці — куди не глянь, навколо одні ХАЩІ", — каже Ната Жижченко, фронтмен ONUKA.

Трек став своєрідним відображенням подій і ситуацій, які відбуваються в соціумі, незалежно від географічних координат та часових рамок.

Фото: ONUKA (прес-служба артистки)

Пісня "Хащі" з'явилася задовго до виходу нової платівки. Більш того, вона навіть була заявлена 25 кадром в відеотизері до MOZAЇKA. Сам трек записувався на колесах — у різних країнах і містах під час гастролей. Партії музичних інструментів і вокал збиралися на телефони і лептопи, і майже на рік оселилися в чорному задзеркаллі гаджетів ONUKA.

Новий сингл ONUKA за своїм звучанням має декілька посилань до Vidlik, але навіть незважаючи на це є абсолютно новою віхою в історії групи. Можливо, справа в надпотужному і напористому звучанні.

Шанувальники групи по достоїнству оцінили нову пісню, зазначивши в коментарях під роликом, що це "геніально" та "актуально".

Скріншот коментарів (youtube.com/ONUKA)

"Як завжди геніально!!! Нова українська музика утворюється саме тут! Так продовжувати, ONUKA!", "Привіт з окупованного Донецька! Знов концептуально і геніально. Відтворює атмосферу пререченності, як в окупованному Донецьку. Хащі абсурду "російського світу", "Я не знаю, як вам вдалося поєднати реперський 808ий, якийсь дабстеповий бас, народні інструменти і нотки техно, але звучить дуже круто. Залишилося тільки розгадати, про які хащі йде мова)", "Часи не обирають В них живуть та помирають. Розносить вщент!", "Водночас і модерно і первісно. "Часи не обирають". Пісня з одного боку динамічна в кожен окремий момент, а з іншого - за загальною структурою залишається на місці рухаючись по колу. Усі ці протиріччя створюють загальне враження заплутаності та розгубленості. "Навколо по колу лише одні хащі", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, нова пісня Imagine Dragons стала хітом в мережі. Пісня входить в новий студійний альбом колективу Origins, презентація якого відбулася 9 листопада.

Зазначимо, що фанати розкритикували новий хіт "Час і Скло". "Пісня про обличчя" є першим синглом з майбутнього альбому гурту, вихід якого запланований на 2019 рік.

До речі, пісня Монатіка прозвучала в забороненому на території України російському детективно-кримінальному телесеріалі "Мажор". Трек "Те, Від Чого Без Розуму" пролунав у четвертій серії третього, заключного сезону проекту. Почути хіт Монатіка можна в момент погоні зі стрільбою двох злочинців на автомобілях.

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