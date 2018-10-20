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"Як ніби Ви ближче до нас": Могилевська захопила фанів своєю красою без макіяжу

Lite » Зірки 20.10.2018 - 19:35
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталя Могилевська здійснювала прогулянку з подругою і зробила природне фото для своїх фоловерів

Наталя Могилевська - популярна українська співачка, яка захопила фанатів відвертим вбранням, нещодавно опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. Ця публікація здивувала шанувальників артистки тим, що цього разу зірка позувала на камеру без макіяжу.

&quot;Як ніби Ви ближче до нас&quot;: Могилевська захопила фанів своєю красою без макіяжу

Скріншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Як виявилося, Наталія Могилевська вийшла на прогулянку зі своєю подругою, щоб насолодитися осінньої атмосферою. Так, прогулюючись за київським Труханова острова, співачка вирішила зробити сфотографуватися, будучи без макіяжу, зі своєю подругою Ольгою Навроцької – провідним українським стилістом – після чого виклала знімок в мережу.

У підписі до своєї публікації Наталія поділилася своїми думками і поцікавилася думкою своїх передплатників: "Цікавий час зараз. Про свободу, про правду, про справжньої цінності. Без неї не буде успіху. Хоча феномен гігантської силіконової попи ніхто не відміняв. А ви на що більше реагуєте? Позитивно чи негативно? Чого бачите більше в житті?".

На що отримала масу коментарів, які, в більшості, хвалили Могилевську і відзначали, як добре вона виглядає без гриму.

&quot;Як ніби Ви ближче до нас&quot;: Могилевська захопила фанів своєю красою без макіяжу

&quot;Як ніби Ви ближче до нас&quot;: Могилевська захопила фанів своєю красою без макіяжу

&quot;Як ніби Ви ближче до нас&quot;: Могилевська захопила фанів своєю красою без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що раніше відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася зворушливими спогадами про загиблого музиканта Андрія Кузьменка.

А також про те, що Наталя Могилевська висловилася про сучасних цінностях дівчат.

Що ви не знали про Наталі Могилевській (video.rbc.ua)

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