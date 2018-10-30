"Як 16 років": Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом без макіяжу

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники все одно відзначили, що Кароль — "стиляга"

Шанувальники популярної української виконавиці були здивовані, побачивши свою улюбленицю в цілком звичайному повсякденному вбранні. Так, на фан-сторінці Тіни Кароль в мережі instagram з'явилося фото співачки "під час репетиції".

При цьому на опублікованому знімку Кароль позує не в облягаючому платті, з фірмовою червоною помадою і романтичною зачіскою, а в casual-одязі: куртка оверсайз, чорна футболка з принтом, такі ж чорні штані. Волосся підібрані в недбалий пучок, а на обличчі мінімум косметики.

Тіна Кароль у повсякденному образі (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

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Шанувальники співачки зазначили, що Кароль виглядає "як дівчинка", її навіть не впізнати. Також багато підкреслили, що співачка помітно схудла.

"Дуже схудла!" — пише alesakravtsova.

"Схудла", — погоджується viktortkachenko82.

"Стиляга", — зазначає leonov_gantleman.

"Як 16 років", — посміхається sanechkaa22.

"Така мила", — захоплюється anuta3019.

"Дуже стильно!" — також зазначає dobriyak_nastua.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забула російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

Також до цього Кароль розповіла про особисте життя і про те, як писала колишнім.

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