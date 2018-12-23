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Каптан і колоски: Каменських підкорила фанатів "божевільним" образом

Lite » Зірки 23.12.2018 - 12:37
Каптан і колоски: Каменських підкорила фанатів "божевільним" образом
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Артистці позаздрила навіть ікона стилю Надя Дорофєєва

Відома українська співачка Настя Каменських, мама якої нещодавно прокоментувала стосунки знаменитості з Потапом, похвалилася ультрамодним чином для фіналу шоу "Х-фактор". Співачка вибрала для вирішального вечора гаптований золотом каптан і незвичайні колоски імітують великі афрокосички. Фотографія опублікована в профілі Каменських в її аккаунта в Instagram.

Каптан і колоски: Каменських підкорила фанатів &quot;божевільним&quot; образом

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Фанати засипали артистку компліментами. Багато вважають, що співачка змінилася до невпізнання. Деякі відзначили виняткове почуття стилю Насті.

"Красива, не впізнати", "Незвично і дуже красиво", "Настя, ти була просто красунею! Тобі дуже личать косички!", "Go nastya!", "Настюша ти модниця! Виглядаєш завжди шикарно, зі смаком і взагалі ти красуня і велика розумниця. І те що ти володієш мовами, для мене особисто була новина - просто молодець", "Сексі", "Красуня", "Шалена краса", "Піджак клас!!!" — пишуть шанувальники.

Каптан і колоски: Каменських підкорила фанатів &quot;божевільним&quot; образом

Каптан і колоски: Каменських підкорила фанатів &quot;божевільним&quot; образом

Каптан і колоски: Каменських підкорила фанатів &quot;божевільним&quot; образом

Скріншоти коментарів instagram.com/kamenskux

Instagram-історіях Каменських навіть поділилася записом Наді Дорофєєвої, для якої образ співачки став фаворитом.

Каптан і колоски: Каменських підкорила фанатів &quot;божевільним&quot; образом

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських привітала українців з Новим роком.

Раніше Настя Каменських поділилася незвичайною новорічною історією.

Відео: РБК-Україна

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