Jerry Heil випустила яскравий іронічний кліп на пісню "Вільна каса"

Співачка стала популярною після виходу пісні "Охрана, отмена"
Яскрава українська виконавиця Jerry Heil, чиє справжнє ім'я Яна Шемаева, вельми стрімко увірвалася в шоу-бізнес зі своїм хітом "Охрана, отмена". А тепер артистка порадувала своїх шанувальників новою відеороботою - вона випустила іронічний кліп на композицію "Вільна каса". Зазначимо, що сам трек вийшов ще влітку, а от кліп оприлюднили лише зараз.
Режисерами ролика #ВІЛЬНА КАСА стали Діма Маніфест і Дмитро Шмурак.
"Вільна каса" – продовження супермаркетної саги "Охрана, отмена", де метафорично людські відносини розкриваються в побутових ситуаціях з їжею.
Фото: Jerry Heil (прес-служба)
Як зазначила сама співачка, лейтмотивом пісні служить історія, яка трапляється часто: хлопець кидає дівчину через її зайву вагу. Але фетшейминг призводить тільки до одного – він змушує людей відчувати сором, наслідком якого може бути депресія.
Відео: Jerry Heil - #ВІЛЬНА_КАСА (youtube.com/Jerry Heil)
"В трек я вклала кілька основних меседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту, адже немає нічого серйозного, тому єдиний правильний варіант дій у разі виникнення проблемної ситуації – висміяти її. По-друге, "люби мене дрищем і люби жиробасом" – прохання дівчини, головної героїні тексту, до хлопця побачити за зовнішньою оболонкою її душу, а не оцінювати "по обгортці". А також висміювання застарілих традицій і рамок, які змушують відчувати себе неповноцінно: начебто є певний вік, до якого треба вийти заміж і народити. Я, як представник покоління Z, як ніхто інший знаю, як докучає, коли родичі та друзі запитують, коли заміж", – прокоментувала Jerry Heil.
Фото: Jerry Heil (прес-служба)
Композиція є лід-синглом майбутнього альбому "Я_ЯНА", який вийде на You-Tube каналі співачки вже 27 вересня.
Фото: Jerry Heil (прес-служба)
Кліп швидко набрав багато тисяч переглядів і сотні захоплених коментарів.
Скріншот коментарів (youtube.com/Jerry Heil)
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