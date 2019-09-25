Jerry Heil випустила яскравий іронічний кліп на пісню "Вільна каса"

Фото: Jerry Heil (прес-служба)

Співачка стала популярною після виходу пісні "Охрана, отмена"

Яскрава українська виконавиця Jerry Heil, чиє справжнє ім'я Яна Шемаева, вельми стрімко увірвалася в шоу-бізнес зі своїм хітом "Охрана, отмена". А тепер артистка порадувала своїх шанувальників новою відеороботою - вона випустила іронічний кліп на композицію "Вільна каса". Зазначимо, що сам трек вийшов ще влітку, а от кліп оприлюднили лише зараз.

Режисерами ролика #ВІЛЬНА КАСА стали Діма Маніфест і Дмитро Шмурак.

"Вільна каса" – продовження супермаркетної саги "Охрана, отмена", де метафорично людські відносини розкриваються в побутових ситуаціях з їжею.

Фото: Jerry Heil (прес-служба)

Як зазначила сама співачка, лейтмотивом пісні служить історія, яка трапляється часто: хлопець кидає дівчину через її зайву вагу. Але фетшейминг призводить тільки до одного – він змушує людей відчувати сором, наслідком якого може бути депресія.

Відео: Jerry Heil - #ВІЛЬНА_КАСА (youtube.com/Jerry Heil)

"В трек я вклала кілька основних меседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту, адже немає нічого серйозного, тому єдиний правильний варіант дій у разі виникнення проблемної ситуації – висміяти її. По-друге, "люби мене дрищем і люби жиробасом" – прохання дівчини, головної героїні тексту, до хлопця побачити за зовнішньою оболонкою її душу, а не оцінювати "по обгортці". А також висміювання застарілих традицій і рамок, які змушують відчувати себе неповноцінно: начебто є певний вік, до якого треба вийти заміж і народити. Я, як представник покоління Z, як ніхто інший знаю, як докучає, коли родичі та друзі запитують, коли заміж", – прокоментувала Jerry Heil.

Фото: Jerry Heil (прес-служба)

Композиція є лід-синглом майбутнього альбому "Я_ЯНА", який вийде на You-Tube каналі співачки вже 27 вересня.

Фото: Jerry Heil (прес-служба)

Кліп швидко набрав багато тисяч переглядів і сотні захоплених коментарів.

Дякую за просування українс кої мови! Ти — вогонь

ААААЙ ВОНА но вийшов!!! Це РЕАЛЬНО ШЕДЕВР ЩЕ ОДИН

Звідки беруться такі божевільні ідеї для зйомки кліпу. Дуже дуже круто!

Це бомбезно! Хоч і немає каси, але це круто! Кінець взагалі бомба! З прем'єрою! Чекаємо альбомчик! Чекаємо тур!

Нарешті дочекалися! Це знову хіт! Jerry, ти молодець)

Круто, Яно!!! Так тримати, стильно і смачно

Перша пісня яку я чекав чотири місяці)

Божеееее пісня просто жиза, особливо коли відбираєш їжу у хлопця. Яна, дякую тобі за все її

Класно, українська музика починає відроджуватися

Коли розумієш , що так довго чекав не дарма

Це найкраще що я чув...

Це просто вау! Нема слів - я в захваті! Молодці!

Скріншот коментарів (youtube.com/Jerry Heil)

Нагадаємо, Тіна Кароль показала бекстейдж-відео зі зйомок свого відвертого кліпу "Вабити".

Також MONATIK представив яскравий кліп про свободу "Кожен раз",, який знімав на Кубі.