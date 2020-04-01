Jerry Heil відверто зізналася, що їй складно з хлопцями через свої комплекси

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Молода співачка зважилася на відверту розмову про особисте

Співачка Jerry Heil зізналася, що їй непросто вступати в стосунки з хлопцями. Дівчина страждає від комплексів з дитинства, про що стало відомо у програмі «Зірковий шлях» в рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна».

У родині української співачки Jerry Heil тема відносин дочки дуже непроста. Батькам хочеться, щоб у Яни з'явився молодий чоловік. Але весь її час пов'язано з роботою.

«Це болюче питання, - зізналася мама співачки. - Я не знаю, що таке відбувається з тими кавалерами».

Зараз Яні 24 роки. Дівчина відверто розповіла, що ніяковіє, навіть коли молоді люди дарують їй квіти:

«Бувають моменти, коли я просто стопорюсь і не знаю, як себе поводити. Це якийсь такий дитячий комплекс, який почався у дитячому саду. Є вже якийсь хлопчик, який тобі подобається, і вони там обмінялися з іншою дівчинкою валентинками, і все у них там вже любов-любов у групі «ромашка», а ти така типу стоїш і думаєш: не прийшла ще любов до групи «калинка». І воно, типу, сміх сміхом, але воно настільки відклалося десь в підсвідомості, що потім ти живеш, тобі вже в школі здається, що тобі ніхто не приділяє уваги», - ділиться співачка.

Але одного разу Яні в соцмережах написав хлопець з її міста, і запросив на побачення, мама дівчини злякалася: «Я говорила Яні, що це небезпечно». Тому Людмила Шимаєва вирішила простежити за дочкою.

«Це просто іспанський сором, - сказала співачка, - уявіть: перше серйозне побачення, перший поцілунок, а потім ти приходиш додому, ділишся з мамою і розумієш, що вона все бачила!».

Після того випадку у Jerry Heil були ще два шанувальника, але вона не стала з ними зустрічатися. Найбільше засмутилася мама: «Я і плакала, і просила: «Ну не можна так, Яна». На що дочка відповіла: «Я сказала - не моє і все».

Але мама все одно сподівається: «Будемо чекати, може наречений скоро з'явиться».

Яна завжди говорила: «Мама, я до 28 років заміж не вийду».