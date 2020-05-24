ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Витончена Катерина Кухар розсекретила оригінальний лайфхак, як не поправитися вдома

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2020 - 16:21
Витончена Катерина Кухар розсекретила оригінальний лайфхак, як не поправитися вдома
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина зізналася, як спорт змінив її дітей

Катерина Кухар знає, як залишатися у формі за будь-яких обставин. Навіть вдома на карантині вона не скидає обертів і долучає до балетних занять і фізичної активності навіть дітей, не кажучи вже про чоловіка і партнера по сцені Олексндра Стоянове. У прими-балерини є свої орігіналні секрети, як не набрати зайвого під час самоізоляції, ніж вона й поділилася з Катею Остадей в інтерв'ю для програми "Світське життя".

Катерина продемонструвала чудовий образ в соковитому лимонному платті-вишиванціке і навіть покаталася на коні по території Національного музей народної архітектури та побуту України Пирогово.

Суддя Танців з зірками і її чоловік розповіли, як спорт і фізичнаакивность змінили їх дітей – сина Тимура і дочку Настю.

Витончена Катерина Кухар розсекретила оригінальний лайфхак, як не поправитися вдома

Фото: Катерина Кухар з чоловіком і дітьми (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"У доньки шість або вісім кубиків преса є. Вона кожен день дивиться на маму і займається", - похвалився досягненнями дівчинки гордий тато.

Катерина, в свою очередидь розповіла про прогрес Тимура. "Я нарешті посадила сина у метелик, я розтягую його в шпагаті", - зізналася балерина. Але чоловік поправив її і додав, що хлопчик так захопився розтяжкою тому, що тато пообіцяв йому купити електромобіль, якщо той освоїть шпагат.

Відео: YouTube/Світське життя

Також балерина розповіла про оригінальний спосіб тримати себе в руках на карантині. "Я до холодильника ввечері ходжу на пуантах. Я одягаю пуанти, і десь півгодини ходжу квартирою. Я щось роблю, витираю пил", - поділилася вона.

Раніше Катерина Кухар в мереживному халаті показала ефектне фото з чоловіком в спальні і розговорилася про особисте.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Катерина КухарАлександр Стоянов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся