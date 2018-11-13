Відомий український репер спалив Кремль в новому кліпі

Фріл (фото: прес-служба артиста / Андрій Єрмоленко)

У відео можна побачити головні фейки російської пропаганди за останні роки

Український репер Freel, який недавно присвятив трек захисникам Донецького аеропорту, випустив третій сингл зі свого майбутнього альбому "Спалах". Трек називається "Шо Там У Хохлов".

Це іронічна історія про російського вченого, філолога, якому щодня по телевізору показували жахіття, які нібито відбуваються в Україні. Герой пісні не витримує, збирає речі, бере підручники та словники, і їде на Донбас, рятувати російську мову, яку, як йому сказали з екрану, там гноблять. Приїхавши, він з'ясовує, що все, м'яко кажучи, не зовсім так, як він думав.

"На мою думку, інформаційна війна часом не менш важлива, ніж війна реальна, з автоматами і мінометами. В інформаційній ми не завжди перемагаємо - і я вирішив зробити свій внесок. У мене є передчуття, що це відео заблокують. Тому встигніть подивитись, показати другу і зашерити, поки воно ще є", - коментує Фріл.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Відео: YouTube/Me.Freel

Родзинка відео - в рухомому рядку під палаючим Кремлем. В ньому перераховуються найбільш відомі, найбільш кричущі та найсмішніші фейки російської пропаганди починаючи з весни 2014 року. Тут є і "мальчік в трусіках", і корова, яка плакала, поки тікала від "каратєлєй", і "два раба", і сіль в маршрутках, і пенсіонери, які забирають хліб у голубів, і таке інше.

"Це відео - скоріше сучасне мистецтво, певного роду акціонізм, ніж кліп. Кремль тут - як символ путінського режиму. Це відповідь російській пропаганді - в кадрі відбувається тільки одна, але важлива дія, мрія нехай не всіх, але багатьох українців, які сподіваються, що цей режим врешті самознищиться", - пояснює музикант.

Нагадаємо, у жовтні Фріл випустив кліп "Intro", знятий на перший сингл з його майбутньої альбому.

Відео: YouTube/Me.Freel

Раніше ми писали, що Nadd Hobb записав трек про постійну боротьбу з самим собою.

Відео: РБК-Україна