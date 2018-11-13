Известный украинский рэпер сжег Кремль в новом клипе

Фрил (фото: пресс-служба артиста / Андрей Ермоленко)

В видео можно увидеть главные фейки российской пропаганды за последние годы

Украинский рэпер Freel, который недавно посвятил трек защитникам Донецкого аэропорта, выпустил третий сингл со своего будущего альбома "Спалах". Трек называется "Шо Там У Хохлов".

Это ироничная история о российском ученом, филологе, которому каждый день по телевизору показывали ужасы, что якобы происходят в Украине. Герой песни не выдерживает, собирает вещи, берет учебники и словари, и едет на Донбасс, спасать русский язык, которую, как ему сказали с экрана, там притесняют. Приехав, он выясняет, что все, мягко говоря, не совсем так, как он думал.

"По моему мнению, информационная война не менее важна, чем война реальная, с автоматами и минометами. В информационной мы не всегда побеждаем - и я решил сделать свой вклад. У меня есть предчувствие, что это видео заблокируют. Поэтому успейте посмотреть, показать другу и зашерить, пока оно еще есть", - комментирует Фрил.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: YouTube/Me.Freel

Изюминка видео - в бегущей строке под горящим Кремлем. В нем перечисляются наиболее известные, наиболее вопиющие и самые смешные фейки российской пропаганды начиная с весны 2014 года. Здесь есть и "мальчик в трусиках", и корова, которая плакала, пока убегала от "карателей", и "два раба", и соль в маршрутках, и пенсионеры, которые забирают хлеб у голубей, и прочее.

"Это видео - скорее современное искусство, определенного рода акционизм, чем клип. Кремль здесь - как символ путинского режима. Это ответ российской пропаганде - в кадре происходит только одно, но важное действие, мечта пусть не всех, но многих украинцев, которые надеются, что этот режим в конце самоуничтожится", - объясняет музыкант.

Напомним, в октябре Фрил выпустил клип "Intro", снятый на первый сингл с его будущего альбома.

Видео: YouTube/Me.Freel

Ранее мы писали, что Nadd Hobb записал трек про постоянную борьбу с самим собой.

Видео: РБК-Украина