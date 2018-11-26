Відомий український музикант знявся в серіалі

Дмитро Каднай (фото: прес-служба)

Подивитися "Коли ми вдома" можна з понеділка по п'ятницю о 19:00 на телеканалі СТБ

Відомий український музикант, лідер indie, electro-pop групи KADNAY Дмитро Каднай зіграє в телевізійному серіалі "Коли ми вдома" на телеканалі СТБ.

По буднях о 19:00 глядачі телеканалу СТБ стежать за пригодами улюблених героїв комедійного серіалу "Коли ми вдома". У цьому році творці спробували задіяти максимальну кількість зірок українського шоу-бізнесу, які виконають роль у серіалі або зіграють самих себе.

Дмитро Каднай (фото: прес-служба)

В ролі камео глядачі побачать і соліста групи KADNAY – Дмитра Кадная. За сюжетом дочка Олега (Кирило Бін) та Насті (Катя Кистень) дуже любить відому групу і хоче піти на їх концерт. Тато як зазвичай трохи перебільшує свої можливості та переконує дочку, що він не просто тренує Дмитра, вони – близькі друзі.

"За сюжетом Каднай тренується в одному спортзалі з Олегом. Скориставшись цією ситуацією, Олег намагається вибити з Дмитра квитки на концерт, які вже пообіцяв дочцы. Але, на жаль, його методи жалю й обману не дозволяють їх роздобути. А коли татусь йде в касу, то виявляється, що всі квитки давно розкуплені. Чому розв'язка серії буде в залі суду, глядачі побачать вже у грудні", - розповів креативний продюсер серіалу Дмитро Кицай.

Подивитися "Коли ми вдома" можна з понеділка по п'ятницю о 19:00 на телеканалі СТБ.

Нагадаемо, KADNAY - українська indie, electro-pop-група, утворена в 2012 році. Основні учасники колективу: фронтмен, автор музики і слів Діма Каднай і гітарист Філ Коляденко. В грудні 2014 року музиканти презентували свій дебютний однойменний альбом, офіційний реліз якого відбувся 16 грудня і ознаменувався великим шоу в Києві, а також туром по великим містам України.

Також ми повідомляли про те, що фронтмен групи KADNAY Дмитро Каднай потрапив до списку найбільш часто згадуваних холостяків України.

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Відео: РБК-Україна