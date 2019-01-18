Відома українська співачка увійшла до складу журі російського шоу

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Компанію їй складуть Валерій Меладзе і Пелагея

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка показала стрункі ноги на сонячному фото з відпочинку, регулярно виступає в Росії на концертах і корпоративах, а також бере участь у різних преміях. Тепер же вона знайшла там постійну роботу - артистка увійшла до складу журі шостого сезону російської версії музичного проекту "Голос. Діти". Про це повідомляє Super.

Зазначимо,що 36-річна Лобода вперше візьме участь в російському шоу в якості наставника. Компанію їй складуть російські артисти Валерій Меладзе і Пелагея.

Нагадаємо, що в 2013 році Світлана була членом журі української версії шоу. Тоді вона вибирала кращі голоси серед молодих обдарувань разом з рок-музикантом Олегом Скрипкою і популярною співачкою Тіною Кароль.

Фото: (tochka.net)

Повідомляється, що участь у проекті "Голос. Діти 6" вирішила взяти дочка співачки Алсу 10-річна Мікелла.

Зазначимо, що ще одна українська виконавиця Ані Лорак є зоряної наставницею в сьомому сезоні російського шоу "Голос".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Світлана Лобода обматюкала співробітників аеропорту "Шереметьєво" у Москві. Судячи з усього, співачці не сподобалося, що її не зустріли біля паспортного контролю, щоб проводити в VIP-зал.

А також писали про те, що у мережі висміяли Лободу за "наїзд" на співробітників аеропорту в Москві.

Відео: РБК-Україна