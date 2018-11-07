Відома телеведуча представить Україну на конкурсі "Mrs. Planet 2018"

Фото: Ганна Горбань (прес-служба)

Володарка титулу "Mrs. Ukraine World 2018 Grand Prix" вступила в боротьбу за звання кращої красуні планети

Відома українська телеведуча Ганна Горбань, яка отримала титул "Mrs. Ukraine World 2018 Grand Prix", представить Україну на конкурсі "Місіс Планета 2018" (Mrs. Planet 2018).

Ледь прийшовши в себе після приголомшливої перемоги на конкурсі "Mrs. Ukraine World 2018", яскрава тріумфаторка-красуня Ганна Горбань вже вирушила підкорювати наступну beauty-вершину!

Феєричний пік - фінал конкурсу краси серед успішних леді "Mrs. Planet" - відбудеться в столиці сонячної Болгарії. 9 листопада в м.Софія найбільш гідні представниці з різних країн світу будуть боротися за заповітну корону та звання "Місіс Планета 2018".

Успішна, харизматична, красива, розумна, вольова, відверта і надзвичайно добра Ганна Горбань - зоряна красуня з України, яка націлена на перемогу. Ганна вірить у власні сили!

Спеціально для яскравої появи Ганни Горбань на всесвітньому конкурсі були пошиті оригінальні дизайнерські вбрання.

"Місіс Україна" Ганна Горбань активно веде онлайн-щоденник закулісних таємниць міжнародного конкурсу. Як стало відомо, красуня-українка вже встигла потоваришувати з усіма учасницями.

Фото: учасниці конкурсу "Місіс Планета 2018" (Mrs. Planet 2018)

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