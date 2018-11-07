Відома співачка стала "Жінкою року" за версією Billboard

Фото: колаж РБК-Україна

Нагорода буде вручена 6 грудня в Нью-Йорку в рамках 13-го урочистого обіду і концерту Жінки в музиці

Американська актриса і співачка Аріана Гранде перемогла в номінації "Жінка року" в 2018 році за версією музичного журналу Billboard. Про це повідомляється на сайті видання.

Нагорода буде вручена 6 грудня в Нью-Йорку (США) в рамках 13-го урочистого обіду і концерту "Жінки в музиці".

Як зазначив віце-президент з контенту Billboard Росс Скарано, 25-річна Аріана Гранде – зірка на своїх власних умовах. "Вона не бажає підкорятися ніякому певному тренду або шляху в індустрії. Вона смілива, вона робить кращу музику в своїй кар'єрі і заслуговує бути "Жінкою року", — прокоментував вибір Скарано.

Фото: Аріана Гранде (instagram.com/arianagrande)

За його словами, співачка "послідовно відстоює себе і свої рішення у світі, який часто негостинний до таких непохитних жінок".

Зазначимо, що Гранде виступає за гендерну рівність, обмеження продажу зброї, права ЛГБТ і рух проти насильства стосовно чорношкірого населення. Після вибуху на своєму концерті в Манчестері в 2017 році співачка допомогла організувати благодійний концерт One Love Manchester, що зібрав понад 23 млн доларів для допомоги жертвам теракту і їх сім'ям.

Фото: Аріана Гранде (instagram.com/arianagrande)

За свою кар'єру Аріана займала першу сходинку в рейтингу Billboard "200 кращих альбомів" три рази.

Відео: Ariana Grande - God is a woman (youtube.com/Ariana Grande)

У 2015 році премія "Жінка року" журналу Billboard була присуджена Леді Гага, у 2016 році – Мадонні, в 2017 році – Селені Гомес.

Нагадаємо, відомий журнал People вкотре обрав володаря звання "найсексуальніший чоловік з нині живих". В 2018 році ним став популярний британський актор Ідріс Ельба.

Раніше були названі кращі українські фільми 2018 року.

До речі, стало відомо, кого з зірок шоу-бізнесу американці назвали кращими кандидатами в президенти. Популярна телеведуча Опра Уїнфрі, знамениті актори Том Хенкс і Дуейн Джонсон у підсумку розділили перше місце.

Відео: РБК-Україна