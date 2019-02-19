Відома співачка зважилася на операцію заради здійснення заповітної мрії

Співачка давно мріє пізнати радість материнства

Украинская певица Наталья Валевская поделилась с поклонниками сокровенным, рассказав им о своей давней и пока что несбыточной мечте стать мамой. В Facebook она разместила пост о том, что намерена идти до конца, поэтому решилась на операцию ради появления на свет малыша.

Артистка рассказала, что много лет обращается к лучшим специалист и корректирует свое здоровье, чтобы стать счастливой мамой, поэтому она настроена решительно и верит в лучшее. Сейчас готовиться к операции и возлагает на нее огромные надежды.

"В какой-то момент я поняла, что больше всего в жизни я хочу стать матерью. Все остальное тоже важно, но выходит на второй план по сравнению с этим. И уже много лет, к сожалению, эта мечта остается только мечтой. Однако я не собираюсь сдаваться и решительно настроена. Важно, чтобы Бог послал специалиста, который правильно поставит диагноз и назначит эффективное лечение. Я много лет уже обращаюсь к лучшим специалистам и свято верю, что все сделано по укреплению здоровья, принесет столь желанный результат, и Господь подарит нам ребенка", - написала она.

Фото: Наталья Валевская (facebook.com/ValevskaOfficial)

Валевская отметила, что рассказав о своей проблеме, хочет, чтобы пары со схожей ситуацией не теряли надежду и не отчаивались, а также, как она шли к заветной мечте.

"Поэтому сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и для здоровья нашего будущего малыша. Это не пост жалости. Своим примером я хочу показать другим парам, которые так же, как мы с Владимиром, много лет ждут Чудо, чтобы они были смелыми и не теряли надежду!" - подчеркнула певица.

Подписчики знаменитости поддержали ее и пожелали поскорее испытать ни с чем не сравнимую радость материнства.

Фото: Наталья Валевская (facebook.com/ValevskaOfficial)

"Наташа, держись! Пусть у вас все выйдет!", "Знаю, как ты мечтаешь много лет. Пришло время! У вас все получится. Спасибо тебе за открытость. Не все осмелятся написать на всеобщее обозрение", "Верьте и у вас тоже будет ребеночек", "Все будет хорошо! У вас обязательно будет очаровательный малыш!", "Всё будет хорошо. Надо верить в лучшее", - подчеркивали комментаторы.

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