Відома співачка зважилася на операцію заради здійснення заповітної мрії

Фото: Наталія Валевська (facebook.com/ValevskaOfficial)

Співачка давно мріє пізнати радість материнства

Українська співачка Наталія Валевська поділилася з шанувальниками сокровенним, розповівши їм про свою давню і поки що нездійсненною мрію стати мамою. У Facebook вона розмістила пост про те, що має намір йти до кінця, тому зважилася на операцію заради появи на світ малюка.

Артистка розповіла, що багато років звертається до кращих спеціаліст і коригує своє здоров'я, щоб стати щасливою мамою, тому вона налаштована рішуче і вірить у краще. Зараз готується до операції і покладає на неї величезні надії.

"У якийсь момент я зрозуміла, що найбільше в житті я хочу стати матір'ю. Все інше теж важливо, але виходить на другий план у порівнянні з цим. І вже багато років, на жаль, ця мрія залишається тільки мрією. Однак я не збираюся здаватися і рішуче налаштована. Важливо, щоб Бог послав фахівця, який правильно поставить діагноз і призначить ефективне лікування. Я багато років уже звертаюся до кращих фахівців і свято вірю, що все зроблено по зміцненню здоров'я, принесе такий бажаний результат, і Господь подарує нам дитину", - написала вона.

Фото: Наталія Валевська (facebook.com/ValevskaOfficial)

Валевська зазначила, що розповівши про свою проблему, хоче, щоб пари зі схожою ситуацією не втрачали надію і не впадали у відчай, а також, як вона йшли до заповітної мрії.

"Тому свідомо роблю наступний крок і лягаю на операцію заради свого здоров'я і для здоров'я нашого майбутнього малюка. Це не пост жалю. Своїм прикладом я хочу показати іншим парам, які так само, як ми з Володимиром, багато років чекають на Диво, щоб вони були сміливими і не втрачали надію!" - підкреслила співачка.

Підписники знаменитості підтримали її і побажали скоріше відчути ні з чим не зрівняну радість материнства.

Фото: Наталія Валевська (facebook.com/ValevskaOfficial)

"Наташа, тримайся! Нехай у вас все вийде!", "Знаю, як ти мрієш багато років. Настав час! У вас все вийде. Спасибі тобі за відвертість. Не всі наважаться написати на загальний огляд", "Вірте і у вас теж буде дитинка", "Все буде добре! У вас обов'язково буде чарівний малюк!", "Все буде добре. Треба вірити в краще", - підкреслювали коментатори.

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