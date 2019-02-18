"Зґвалтування слуху": травесті-діва Монро висловилася про Нацвідбір на Євробачення

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка також розповіла, за кого буде вболівати у фіналі

Українська травесті-діва Монро, яка в цьому році відсвяткувала 41-річчя, поділилася з шанувальниками своїми думками щодо результатів двох півфіналів Національного відбору на Євробачення 2019, які вже пройшли. Свій "вердикт по гарячих слідах" вона оголосила на своїй сторінці в Instagram.

За словами артистки, вона залишилася розчарована живим виконанням головних претендентів на перемогу.

"Як тільки Таянна зістрибнула з перегонів, всі в один голос напророкували перемогу мегапопулярній Kazka. Ну як же, пісні з кожного праски, причому не тільки в Україні. Особисто чула в маркеті в Єревані Плакала і бачила, як підспівує касирка. А після прослуховування решти конкурсних пісень, впевненість у перемозі, нехай і з непоказною піснею Apart, міцніла.



Але @stbua - канал, який майстерно вміє закручувати інтриги, уламує ще одну мегапопулярну зірку сучасності Maruv прийняти участь у відборі, вакантне місце вільно! Опача! Ось він, потрібний для рейтингу конфлікт, а то зовсім нудно і безбарвно. А щоб додати перцю, Maruv за два дні, між гастролями в Росії і корпоратами з Данилко, клепають нову, абсолютно проходну пісню - тиц-тиц, bang і, розсовуючи ноги, відправляють у нокаут всіх поборників моралі. Пісенька, до речі, єдина, яка заїла в голові, на наступний день після півфіналу. Глядачі одностайно підтримали БДСМ естетику Maruv і всі сіли чекати другий півфінал!



В якому, основні претенденти на перемогу, залажали тааааак, що навіть мої кішки почали нявкати: "Вимкни звук, Це ж зґвалтування слуху!". Але журі, швидше за все, слухали якусь для них окремо записану аудіоверсію, тому що ні словом не обмовилися про фальшивий вокал солістки. Ну не хочеться думати, що журі упереджено!(( хоча, чого я тут стелюсь бісером! #судьюнамыло і крапка. Але глядач, спасибі вам величезне, не глухий і справедливість майже перемогла. Шкода @ado.khayat не пройшов у фінал", - так висловилася Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Шоувумен також звернула увагу на недоречні й образливі жарти ведучого Нацвідбору Сергія Притули, які він дозволив собі у другому півфіналі.



"Окремого громадського осуду заслуговує Ведучий і ті, хто схвалили його кандидатуру. Деякі жарти реально образливі (про вагу солістки Kazka), і схвалювали побиття людей за те, що вони носять яскравий одяг. Це дичина дика. І в будь-якій іншій цивільній країні його б гнали ссаною ганчіркою зі всіх каналів. Але не в Україні... Поки так...", - зазначила зірка.

У "історіях" ж вона зізналася, за кого вболіватиме у фіналі - це Freedom Jazz, ANNA MARIA і MARUV.

Фото: (instagram.com/monritta)

Шанувальники Монро підтримали її в коментарях і висловили свої враження.

"Згоден на всі 100%! Притулу давно пора вигнати! Казка налажала, ну ми і очікували, а Хаята шалено шкода, злили!";

"Мені раніше заходили його жарти,але от не вчора..З приводу побиття, баллояжа, кольору бороди і тд-взагалі не в ту степ і не по справі.А дівчинка з Kazka ну зовсім не голосиста, не уявляю,що Україну (співочу націю) представляла б Олександра.Потрібен шикарний голосище в першу чергу,а потім вже все інше";

"Дааа, дивилася частково, а саме чекала Казку, але на жаль і ах((( щодо суддів, чесно кажучи як ніби вони кудись відходили під час виступу учасників і потім коментували що від себе";

"Притулу з його базарним гумором і хамством слухати неможливо. І мені незрозумілий бал для АнниМарии-нижче, ніж Казці";

"Я вчора не могла заспокоїтися щодо жартів Притули. В інших проектах він мені імпонує, але на відборі цього року він явно перестав бачити межі допустимого. Одна справа - гумор, а інше - відкриті образи", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що в суботу, 16 лютого визначилися імена шести фіналістів Нацвідбору, які змагатимуться за право представляти Україну в Ізраїлі. У їх числі - YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, ANNA MARIA і KAZKA.

Ми також писали, що суддя Нацвідбору Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA і KHAYAT.

До речі, травести-діва Монро вразила сміливими фото.