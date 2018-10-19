"Ізаура прилетіла": Дмитро Комаров зустрів в аеропорту зірку бразільської "мильної опери"

Фото: Колаж РБК-Україна

В Україну прибула актриса серіалу "Рабиня Ізаура"

Бразильська актриса Луселія Сантос, яка отримала найбільшу популярність як виконавиця головної ролі в телесеріалі "Рабиня Ізаура", прилетіла в Україну. Про це повідомив Дмитро Комаров на своїй сторінці в Instagram.

"Ізаура прилетіла! Тільки що зустрів актрису Луселію Сантос у київському аеропорту Бориспіль. Разом з шанувальниками, які теж приїхали в аеропорт і спеціально спекли коровай", - написав під знімком Комаров.

Також ведучий нагадав, що серіал "Рабиня Ізаура" був першим із закордонних, а тому самим популярним. Вийшов він 30 років тому, 16 жовтня 1988 року.

"Це було щось неймовірне: під час показу порожніли вулиці і зупинялося життя. Всі були біля екранів. Я в свої 5 років теж. І ось актриса вперше приїхала туди, де її найбільше любили. Мені дуже приємно, що це сталося за моїм запрошенням. Це подарунок від "Світу навиворіт" нашим мамам і бабусям", - підкреслив Дмитро Комаров.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Користувачі пораділи за Комарова, а також зазначили, що артистка виглядає значно молодше свого віку:

Скріншот коментарів: (instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розповів про найнебезпечніший ритуал в Бразилії.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що популярний ведучий Дмитро Комаров потрапив в лігво бразильської мафії.

А також писали про те, що з'явилися подробиці нового випуску "Світ Навиворіт".

Дмитро Комаров про Світ навиворіт в Україні та підготовку нової експедиції (відео: РБК-Україна)