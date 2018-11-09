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Івана Дорна зняли в Києві з маленьким сином

Lite » Зірки 09.11.2018 - 07:15
Іван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan
Іван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Скандальний український співак потрапив в об'єктив папарацці в центрі столиці

Іван Дорн був помічений українськими ЗМІ 7 листопада в Києві. Опальний артист гуляв по центру столиці з трирічною дитиною.

Коли журналістка попросила зробити з ним фото, він не відмовив, проте попросив відійти сина, щоб той не потрапив в кадр.

"Іванку, йди побігай", – сказав співак хлопчикові.

Івана Дорна зняли в Києві з маленьким сином

Фото: segodnya.ua

"Було видно, що Іван насолоджується своїм батьківством. Ні на секунду не втрачав з уваги сина, навіть коли розмовляв по телефону. І, до речі, хлопчик дуже схожий на Івана, його маленька копія, навіть дивно, чому він досі його ховає", – зазначає журналістка.

Пропонуємо вам побачити ексклюзивні кадри Івана Дорна з сином.

Івана Дорна зняли в Києві з маленьким синомФото: segodnya.ua

Івана Дорна зняли в Києві з маленьким синомФото: segodnya.ua

Відзначимо, що в 2013 році Іван Дорн одружився на своїй однокласниці Анастасії Новікової. У пари є двоє дітей – дочка Василина, яка народилася в 2014 році, і син Іван, який з'явився на світ у 2015-м. Особисте життя співак ретельно оберігає. До речі, лише в 2017-му Дорн вперше підтвердив, що у нього є дочка.

Нагадаємо, раніше Іван Дорн запустив флешмоб, щоб допомогти дітям-музикантам.

Також Дорн опублікував повний відеозапис свого виступу, яка раніше була вирізана з ефіру телеканалу 1+1 из-за скандального вчинку артиста.

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Новини України КиївфотоInstagramІван Дорн
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