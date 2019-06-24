Італійський марафон: Катя Осадча захопила ніжним образом у повітряному платті

Катя Осадчдая продовжує свій "робочий відпочинок" в Італії. Нагадаємо, разом з програмою "Світське життя" українська телеведуча спеціально прилетіла в Італію, де 23 червня на розкішній віллі біля Верони відбулася пишна весільна церемонія української співачки Аліни Гросу та її обранця Олександра. До речі, крім Осадчої, на весілля також прилетіли й інші зіркові гості: Ірина Білик, Дмитро Коляденко, Віталій Козловський та інші.

Після весілля Осадча не поспішила летіти назад в Україну. Ведуча продовжила світський марафон по Італії. Однак поки що Осадча тримає інтригу і не зізнається, який саме захід або заходи планує відвідати в південній країні. Зате на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз телеведуча активно постить відео і фото – тепер вже в новому образі та з нових локацій.

Стильна Катя Осадча в Італії (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, на фото Осадча позує в повітряному платті ніжного мерехтливої відтінку. До речі, плаття від українського дизайнера Наді Дзяк, в чиїх нарядах Осадча з'являлася вже неодноразово. На голові у ведучої – солом'яний капелюшок також рожевого кольору, декорований атласною стрічкою.

Судячи з геовідміток, Осадча здійснила подорож з міста Падуя до Венеції. При цьому ведуча прокотилася на моторному човні по венеціанських каналах.

Стильна Катя Осадча в Італії (фото: instagram.com/kosadcha)

Більш того, Осадча також показала деталі свого розкішного образу, в якому вона відвідала весілля Аліни Гросу. Так, співачка позує у вечірній золотій сукні в підлогу, всипаній блискучими паєтками. При цьому ведуча тримає в руках маленький букетик білосніжних квітів, немов наречена. І дивиться кудись убік, широко посміхаючись.

"Наші італійські зйомки", - лаконічно підписала фото Катя.

Катя Осадча на весіллі у Аліни Гросу в Італії (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві. Телеведуча показала також фото з чоловіком і синочком.

А до цього Катя Осадча умилила прогулянкою на батьківщині чоловіка. Катя Осадча побувала в Івано-Франківську, де відвідала найбільш знакові місця для Юрія Горбунова. Осадча також пояснила, чому вони важливі.