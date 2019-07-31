"Зіпсував фото": Потап потішив "невдалим" кадром з Каменських в Італії

Потап і Настя Каменських нарікають, що через щільний гастрольний графік останнім часом бачаться тільки на спільних концертах. Відразу після весілля, яке відбулася 23 травня, молодята вирушили всього на тиждень до Туреччини, але пообіцяли, що ще встигнуть надолужити згаяне. Так, після фестивалю "Спека" в Баку, пара вирушила до Італії, на Сардинію. Першими фото з довгоочікуваного відпочинку Потап поділився на instagram-сторінці.

Артисти зупинилися в готелі Golfo di Marinella. Правда, на курорт Потап і Настя полетіли не одні, а з друзями – учасником гуту "Время и Стекло" і MOZGI Олексієм Завгороднім і його дружиною, а також кращою подругою співачки Ганною Завгородньою.

До речі, Потап поскаржився, що саме його колега зіпсував романтичний знімок з Настею, прийнявши цікаву позу на задньому фоні. В кадрі Потап у яскравих жовтих шортах з кольоровими принтами і синій футболці обіймає дружину. На Насті – довге легке пляжне плаття-туніка, солом'яний капелюшок і окуляри. Пара позує, стоячи босоніж на піску серед розставлених навколо шезлонгів.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Завжди знайдеться той, хто спаганить фото з відпустки", - залишив кумедний підпис до світлини Потап, зазначивши Позитива і Настю.

Шанувальники артистів оцінили їх гумор і почали жваво коментувати веселий пляжний кадр.

"Класні, гарного вам відпочинку!", "А че, Пазік теж красиво встав. Крассавчикииии!!! Гарного відпочинку!", "Ну ви що? Позитив ще нікому не заважав!", "Він краще за всіх тут і вийшов", "Класна пара", "Дуже класні! Щасливі!", "Які ви хороші. Наші улюблені!" - зазначали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що спокуслива Настя Каменських розбурхала мережу "хижим" образом в яскравій сукні на фестивалі в Баку.