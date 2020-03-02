Шукала свій шлях: Катерина Астахова про кар'єру, сім'ю та новий проект "Три сестри"

Актриса Катерина Астахова (фото: Star media)

Актриса Катерина Астахова розповіла не тільки про новий проект, але і початок кар'єри

Популярна акторка Катерина Астахова виконала одну з головних ролей у новій 8-серійній детективній мелодрамі «Три сестри», прем'єрні серії якої телеканал «Україна» покаже у понеділок, 2 березня, о 21:00. Про нову роль, тонкощі акторської професії й особисте артистка розповіла під час ексклюзивного інтерв'ю.

Розкажіть про проект «Три сестри», чим він вас зацікавив, чому захотіли зніматися? Як проходив кастинг?

Кастинг проходив стандартно. Мені прислали синопсис, я ознайомилася з історією, записала проби. Я граю одну з сестер – Марію, а всі події відбуваються у колі великої родини. Події страшні, цікаві, в якійсь мірі досить душевні, але таємниці і трагедії, як мені здається, розкривають цих героїв, їхні людські і душевні особливості. Цікаво спостерігати, як вони змінюються, та й взагалі, взаємини між людьми – це актуально завжди.

Ваша Марія: яка вона – схожа на вас, або навпаки – інша? Що берете в неї, а що додаєте від себе?

Я намагаюся уявити, що це за жінка, яка вона і її характер. І мені б хотілося в роботі більше йти саме від неї. Тому що я вже уявляю, як би повелася в тій чи іншій ситуації, але тут важливо, розкрити образ персонажа. Якщо вона не дозволяє собі те або те, значить, вона іншим способом може проживати цю ситуацію і реагувати на якісь великі, ключові, зміни. Тому я хочу і намагаюся відштовхуватися, скоріше, від персонажа.

Насправді вона мені близька тим, що Марія проста жінка. Більшою мірою вона добра, але в ній є характер, який вона сама в собі не відкрила ще, і, напевно, навіть не підозрює, що у неї взагалі є такий характер. Ще близька тим, що у неї теплі відносини з сином і з усіма членами сім'ї.

Що для вас взагалі є ключовим при виборі проекту: ідея, сценарій, персонаж, режисер?

Важливо все! Звичайно, я інтиютую, відчуваю. Скажімо так, ця історія мене зацікавила тим, що несе не зовсім позитивний характер, там є те, що мене збило з пантелику з самого початку... я не буду розповідати історію... коли я почала читати, зрозуміла, що завдяки цьому відображається і розкривається така гамма людських якостей. Це цікаво, дай Бог, щоб у нас все вийшло!

Як склалися відносини з партнерами на майданчику, особливо цікаво – з вашими «сестрами»? Наскільки для вас важливо подружитися з партнерами?

Ми поки тільки знайомимося. На даний момент, мені здається, все досить тепло. Для мене головне, щоб у роботі були ці «петелька-гачечок», в якомусь сенсі, щоб ми вміли бачити один одного, один від одного відштовхуватися, чути! Повинен бути живий зв'язок, потрібно знайти на інтуїтивному рівні щось один від одного, якусь спорідненість. Тому що в житті не можна зустріти чужу людину, щоб вона відразу стала твоєю. Це все час. А часу у нас поки було недостатньо, щоб поспілкуватися. Але я за те, щоб це відбувалося в роботі. Найбільше одкровення, і в акторській роботі особливо – прояв почуттів і емоцій, воно відбувається саме в роботі. І партнери для тебе максимально відкриваються саме у творчому процесі.

Глядач побачить вас з нового боку? Можливо, будете брати участь в екшн-сценах або планується зміна іміджу?

Я б дуже хотіла, щоб глядачі побачили мене по-новому. У будь-якому випадку, це позитивна героїня, і в цьому складність, адже хочеться бути різною. В цю дівчину я, звичайно ж, вкладаю певні риси свого характеру, а Рома Барабаш, наш режисер, мені допомагає і підказує, як бути. Як би там не було, є одна історія та роль, а якщо її зіграють різні артисти – це будуть різні історії. Можна грати одного і того ж персонажа, вимовляти однаковий текст, але... у кожного актора персонаж вийде зовсім іншим. Я залишу свій слід в образі Марії, безумовно. Мені хочеться бути іншою, я намагаюся, а розтин покаже, як каже наш режисер (сміється). І глядачі оцінять, чи вдалося мені бути іншою, у всякому випадку, я максимально намагаюся.

У плані іміджу - чи будуть якісь зміни в зовнішності? Одного разу ви раптом перевтілилися в блондинку ... Як почувалися?

Прекрасно! Відмінно попрацювали, це був проект «Птаха у клітці». Назавжди залишитися в цьому образі мені не хотілося, тому що це все-таки не моя природа. Але я не виключаю, що знову стану білявкою. Заборон на підстригтися або пофарбуватися для ролі у мене немає, навпаки – це мені дуже сильно допомагає знайти образ, який дозволить не повторюватися. Звичайно, потрібно стежити за собою, тому що можна після зйомок піти, маючи на голові три пера, адже хочеться далі працювати. Але все-таки природа знає свою справу, я не змогла залишитися в цьому кольорі, тому що це не моя енергія, але я не виключаю, що у мене знову буде такий настрій, і, можливо, така робота.

Акторам дуже важливо черпати звідкись натхнення. Звідки ви черпаєте натхнення для роботи на знімальному майданчику?

Кожен день! Все, з чим мені доводиться зіткнутися щодня, я бачу сенс і можу знайти натхнення. Я люблю людей, книги, музику... не все підряд, більше віддаю перевагу класиці, також мені подобаються сучасні історії, автори, музиканти. Хоча в плані музики я меломан.

Чому вибрали акторську професію. Як вважаєте, людина вибирає акторську професію, або вона її «знаходить»?

Все-таки можу сказати, що я шукала цей шлях – йшла до цього, стукала в закриті двері. Напевно, інтуїтивно... Кожна дівчинка з дитинства мріє бути артисткою – це банально, але так і є. А далі ти вже або починаєш робити якісь дії, або залишаєшся на тому ж рівні мрій. Коли ти віриш, що все може вийти, йдеш до цього, і якщо так судилося «зверху», то в підсумку ти до цього прийдеш.

Та картинка, яку ви бачили в юності – як виглядає акторська професія, чи збігається з реальністю?

Мені завжди було цікаво думати про процес зйомок кіно. У дитинстві я не розуміла, як це все відбувається, але, наприклад, уявляла, як їду в машині, і в мене тут така драматична сцена, як я ридаю... і р-р-раз у мене такий погляд, думаю: «Ну що ж ніхто не зняв в кіно або на камеру, в такий-то момент, коли у мене такий погляд вийшов?». В принципі, процес вельми схожий на те, що я уявляла, в реальності ми лише відпрацьовуємо кілька дублів. Зараз, звичайно, все набагато спокійніше сприймається, ніж у дитинстві. Мої фантазії, якщо говорити про кіно, збіглися. Але я не думала, що це так непросто фізично. Звичайно, кожна професія по-своєму складна, актори крім таланту, повинні володіти великою витривалістю!

До речі, чи займаєтеся ви спортом для підтримки форми або відновлення сил? Що вам допомагає відпочити після зйомок?

Спорт – це в якійсь мірі спосіб життя. Не можу сказати, що я завзята атлетка, але намагаюся спрямовувати себе в цьому сенсі, змушувати... Як я відпочиваю? Можу відпочити, приготувавши щось смачне або просто полежати з дітьми на дивані. Коли настрій хороший – все прекрасно!

А ваш ідеальний вихідний – який він?

Коли всі вдома!

Ваші діти мріють піти вашою дорогою?

У моїх дітей професії змінюються щодня. Донька хотіла бути і вчителькою, і касиром в магазині, і лікарем, в салоні краси була перукарем – вона всіляко шукає себе, син теж, той ще діяч!

Чи впізнають вас по телевізору?

Впізнають, але реагують дуже по-різному. Якщо бачать, що на екрані я плачу, на повному серйозі, кажуть: «Ти там плакала, тебе хтось образив?» Мені доводиться пояснювати, що ні – все в порядку. Це дуже мило!

Які речі вас демотивують або можуть засмутити?

Я жива людина, мене багато що може засмутити. Є дуже складні історії, біди, які відбуваються з людьми, вони мене дуже засмучують, тому що все це я проносю через себе. Не можу пройти повз або не помітити... у мене якось не виходить, я співпереживаю людям і намагаюся спостерігати. У мене є цікавість до спостереження за людьми, тим більше, що це частина акторської професії. Наприклад, на першому курсі акторів цілеспрямовано вчать спостерігати і відображати побачене. Воно не те що увійшло в звичку, але часто помічаю і бачу те, що мене зворушує: діти, люди похилого віку, наркозалежні, яких бачу випадково... а, може, і не випадково... Якщо бачу, то ніколи не засуджую, а співпереживаю і бажаю всього найдобрішого всередині.

Якою бачите себе років через двадцять, як, можливо, зміниться світ?

Думаю, років через двадцять у мене будуть онуки. І мені б хотілося бути сучасною, просунутою бабусею (сміється). Якою я бачу себе через 20 років? Як зміниться світ? – Сподіваюся, у мирну сторону.