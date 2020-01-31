Ірина Шейк з донькою від Бредлі Купера і мамою порадувала рідкісною прогулянкою — три покоління красунь

Ірина Шейк, схоже, поступово повертається до спокійних буднів. Звичайно, настільки спокійних, наскільки це можливо супурмоделі з "шаленим" графіком і з маленькою дитиною на руках. Після недавнього інтерв'ю британському VOGUE, шанувальникам моделі стало очевидно - за зовні "сталевою" красунею ховається тендітна жінка. Розлучившись з актором Бредлі Купером в 2019 році, Шейк переживає складні часи. За словами моделі, вона "розвалюється на шматки". Зараз їй найважче знайти баланс між самотньою матір'ю і роботою моделлю. Допомагати своїй зоряній донці зголосилася її мама - Ольга Шайхлісламова.

Зазначимо, що днями мама зоряної моделі прилетіла до неї в Нью-Йорк, де Шейк живе з донькою. Якось жінки вже потрапили в об'єктив всюдисущих папараці під час неспішної прогулянки по місту. Жінки відвідали кілька магазинів, посиділи в кафе. Шейк, звичайно ж, була не проти попозувати на камеру. Тим більше, що красуня вибрала стильний повсякденний образ в яскравому білому плащі та грубих черевиках.

Нещодавно Ірина з мамою Ольгою знову стали героїнями світської хроніки. Тільки на цей раз на прогулянку супермодель також взяла свою дворічну дочку (в березні 2020 немовляті виповниться три роки). Лея де Сьєн Шейк Купер (повне ім'я дівчинки) була одягнена, як принцеса. Дівчинка гуляла з мамою і бабусею в зефірному платті з пишною спідницею з тюлі. Від холоду малу захищала яскрава жовта куртка. Червоні колготки і червона шапочка - ще одні помітні акценти в наряді дівчинки.

Ірина Шейк з донькою і мамою на прогулянці (скріншоти: instagram.com/candidcelebkids)

Ірина також на цей раз зі стилем не прогадала. Супермодель продемонструвала черговий демісезонний стильний образ. У центрі аутфіта - знову "біла пляма", а саме - спортивні штани, заправлені в грубі шкіряні чоботи. Чорний світшот і довгий шкіряний плащ доповнюють повсякденний лук. З аксесуарів Ірина вибрала кепку і сонцезахисні окуляри, а також білу сумку на ланцюжку.

Мама Ірина також була одягнена дуже елегантно - чорний плащ, штани, светр під горло теракотового відтінку.

Стильні красуні мило спілкувалися і посміхалися. Схоже, що підтримка самої близької людини дійсно пішла Ірині тільки на користь.

Нагадаємо, що Ірина Шейк і Бредлі Купер почали зустрічатися в 2015 році. Їх роман розвивався стрімко. У березні 2017 року у пари народилася дочка Лея. Але вже через два роки модель і актор розійшлися, так офіційно і не розписавшись. У минулому році в мережі активно ходили чутки, мовляв, пара розлучилася через "роман" Купера з Леді Гагою - вони тоді знімалися у фільмі "Зірка народилася" (прем'єра відбулася в 2018 році). Проте чутки про роман так і не підтвердилися. Хоча джерела, близькі до сім'ї Шейк-Купер, стверджували, що відносини між ними похитнулися саме через "інтрижку" Купера з Гагою. Нібито роман був нетривалий, проте російська супермодель не змогла пробачити коханого. Та й сама Леді Гага в різних інтерв'ю і коментарях ухильно йшла від прямих запитань про можливий роман з актором.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці.