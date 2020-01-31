ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ірина Шейк з донькою від Бредлі Купера і мамою порадувала рідкісною прогулянкою — три покоління красунь

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2020 - 13:58
Ірина Шейк з донькою від Бредлі Купера і мамою порадувала рідкісною прогулянкою — три покоління красунь
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

На окремих кадрах відображені відразу три покоління красунь

Ірина Шейк, схоже, поступово повертається до спокійних буднів. Звичайно, настільки спокійних, наскільки це можливо супурмоделі з "шаленим" графіком і з маленькою дитиною на руках. Після недавнього інтерв'ю британському VOGUE, шанувальникам моделі стало очевидно - за зовні "сталевою" красунею ховається тендітна жінка. Розлучившись з актором Бредлі Купером в 2019 році, Шейк переживає складні часи. За словами моделі, вона "розвалюється на шматки". Зараз їй найважче знайти баланс між самотньою матір'ю і роботою моделлю. Допомагати своїй зоряній донці зголосилася її мама - Ольга Шайхлісламова.

Зазначимо, що днями мама зоряної моделі прилетіла до неї в Нью-Йорк, де Шейк живе з донькою. Якось жінки вже потрапили в об'єктив всюдисущих папараці під час неспішної прогулянки по місту. Жінки відвідали кілька магазинів, посиділи в кафе. Шейк, звичайно ж, була не проти попозувати на камеру. Тим більше, що красуня вибрала стильний повсякденний образ в яскравому білому плащі та грубих черевиках.

Нещодавно Ірина з мамою Ольгою знову стали героїнями світської хроніки. Тільки на цей раз на прогулянку супермодель також взяла свою дворічну дочку (в березні 2020 немовляті виповниться три роки). Лея де Сьєн Шейк Купер (повне ім'я дівчинки) була одягнена, як принцеса. Дівчинка гуляла з мамою і бабусею в зефірному платті з пишною спідницею з тюлі. Від холоду малу захищала яскрава жовта куртка. Червоні колготки і червона шапочка - ще одні помітні акценти в наряді дівчинки.

Ірина Шейк з донькою від Бредлі Купера і мамою порадувала рідкісною прогулянкою — три покоління красунь

Ірина Шейк з донькою від Бредлі Купера і мамою порадувала рідкісною прогулянкою — три покоління красунь

Ірина Шейк з донькою від Бредлі Купера і мамою порадувала рідкісною прогулянкою — три покоління красунь

Ірина Шейк з донькою і мамою на прогулянці (скріншоти: instagram.com/candidcelebkids)

Ірина також на цей раз зі стилем не прогадала. Супермодель продемонструвала черговий демісезонний стильний образ. У центрі аутфіта - знову "біла пляма", а саме - спортивні штани, заправлені в грубі шкіряні чоботи. Чорний світшот і довгий шкіряний плащ доповнюють повсякденний лук. З аксесуарів Ірина вибрала кепку і сонцезахисні окуляри, а також білу сумку на ланцюжку.

Мама Ірина також була одягнена дуже елегантно - чорний плащ, штани, светр під горло теракотового відтінку.

Стильні красуні мило спілкувалися і посміхалися. Схоже, що підтримка самої близької людини дійсно пішла Ірині тільки на користь.

Нагадаємо, що Ірина Шейк і Бредлі Купер почали зустрічатися в 2015 році. Їх роман розвивався стрімко. У березні 2017 року у пари народилася дочка Лея. Але вже через два роки модель і актор розійшлися, так офіційно і не розписавшись. У минулому році в мережі активно ходили чутки, мовляв, пара розлучилася через "роман" Купера з Леді Гагою - вони тоді знімалися у фільмі "Зірка народилася" (прем'єра відбулася в 2018 році). Проте чутки про роман так і не підтвердилися. Хоча джерела, близькі до сім'ї Шейк-Купер, стверджували, що відносини між ними похитнулися саме через "інтрижку" Купера з Гагою. Нібито роман був нетривалий, проте російська супермодель не змогла пробачити коханого. Та й сама Леді Гага в різних інтерв'ю і коментарях ухильно йшла від прямих запитань про можливий роман з актором.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці.

Модна битва: Сінді Кроуфорд і Клаудіа Шиффер блищать в однакових спокусливих комбінезонах Відвідують сексолога: Кім Кардашьян і Каньє Уест переживають серйозні проблеми в шлюбі
Новини України семьямодельІрина Шейк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся