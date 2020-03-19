Ірина Федишин чесно розповіла, чого їй не вистачає у відносинах з чоловіком

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ірина розповіла, із-за чого може посваритися з чоловіком

У відвертій розмові з журналісткою Вікторією Маремухою для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома співачка Ірина Федишин розповіла, чи справді в житті має такі «ідеальні» стосунки з чоловіком, як на фото в Instagram, і над якою «проблемою» подружжя працює щодня.

14 років у шлюбі, а стосунки, наче в пари у медовий місяць. Ірина регулярно виставляє фото в Instagram з чоловіком і дітьми зі спільних подорожей, прогулянок, посиденьок у ресторанах. Співачка зізналася, чи насправді їхні стосунки з чоловіком та продюсером Віталієм Човником у житті такі ж ідеальні, як на картинці.

«У мене прекрасний чоловік! Ми з ним нечасто сваримося, а якщо це і відбувається, то не через побут, а через роботу. Я намагаюся робити так, щоб у домі була нормальна атмосфера, адже сама росла у нормальній аурі – не бачила, як мої батьки сваряться. У нас у домі завжди була повага і це для мене досі на першому місці. Словами можна дуже ранити людину, тому треба включати розум – менше емоцій і амбіцій», – зізнається Ірина Федишин у програмі «Ранок з Україною».

Крім того, артистка розповіла, що частіше першим миритися йде її чоловік, який у цей момент повторює, як сильно він її любить і цінує. Проте сім’ї Ірині часом бракує. І хоча парі подобається працювати разом, іноді хочеться роботу залишати за дверима домівки.

«В принципі, ми відразу почали разом працювати, йти творчою дорогою, тому мені важко це розділити – все це дуже переплетено, поєднано. Але з часом я все більше розумію, що мені хотілось би мати трошки більше часу для нас, нашої сім’ї. Тож зараз ми вчимося розставляти пріоритети», – розповіла співачка.

Тому як тільки в Ірини Федишин з’являється перерва між концертами, вони всією родиною пакують валізи і їдуть підкорювати нову країну, залишивши усі розмови про роботу.