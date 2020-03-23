Ірина Федишин чесно зізналася, чи є у неї конкуренти на українській сцені

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ірина також розповіла про подарунки і небезпечні ситуації з "прихильниками"

У відвертій розмові з журналісткою Вікторією Маремухою для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» співачка Ірина Федишин розповіла, чи слідкує за творчістю колег, а також зізналася, які подарунки шанувальників шокували її та викликали страх за своє життя.

Цю білявку знають у кожному місті України. Здається, Ірина Федишин тільки те і робить, що гастролює чи випускає нові кліпи. Під час спілкування з журналісткою каналу «Україна» зірка розповіла, що не має конкурентів серед українських артистів, адже не бачить сенсу порівнювати себе з кимось іншим.

«Я нікого не вважаю своїм конкурентом. Просто у кожного є своя дорога. Я завжди дивлюся на свій шлях і всі сили акумулюю на те, щоб розвиватися, знімати нові кліпи, писати нові пісні. Так, безумовно, я слідкую за творчістю інших виконавців, але, щоб з кимось конкурувати – я хочу краще, я хочу таке – ні, – розповіла співачка Ірина Федишин у програмі «Ранок з Україною». – Найважливіше для артиста – це пісні, і все, про що я мрію у своїй творчій діяльності – щоб надалі з'являлися хіти, щоб було натхнення створювати нові речі, які будуть подобатися людям».

Прихильники в свою чергу любові до артистки не приховують – дарують подарунки, завалюють квітами, про що Ірина часто розповідає в своєму Instagram. Та, за словами артистки, часом не все так солодко, як здається.

«Я збираю всі подарунки і, напевно, колись відкрию музей імені Ірини Федишин, ну кімнату – так точно, – зізнається Ірина Федишин. І додає, що часом прихильники переходять межу, що не на жарт бентежить її. – Був один концерт, під час якого один чоловік стояв під моєю гримеркою з якоюсь дубинкою в руках, з якої стирчали цвяхи. Коли я була на сцені, це побачив колектив і сказав про це іншій команді, яка не проконтролювала, як там він опинився. Не знаю, які в нього були наміри, але виглядало трохи дивно. А іншим разом подарували дивну ялиночку, і сказали, що в неї можна голки тикати – я її просто залишила, бо прозвучала така дивна фраза».

Проте насправді співачці боятися нічого, адже на варті її безпеки стоїть найголовніша людина – чоловік та продюсер Віталій Човник, який за будь-яких умов прийде на допомогу коханій.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин чесно розповіла, чого їй не вистачає у відносинах з чоловіком.