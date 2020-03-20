Ірина Дерюгіна вперше зізналась, що була у шлюбі після розлучення з Блохіним

Ще в три роки Ірина Дерюгіна вирішила – будь-що стане тренером, як її знаменита мама Альбіна Дерюгіна. Та до гімнастичної зали вона пішла не одразу – спочатку було хореографічне училище. Ірина Дерюгіна - двократна чемпіонка світу і одна з найбільш титулованих гімнасток в історії цього виду спорту.

Одного разу гімнастка отримала важку травму, після чого їй зробили операцію, а знайти найкращих спеціалістів їй допоміг прославлений футболіст Олег Блохін. Так почалася їхня історія кохання.

«Він порадив мені лікаря, відвіз до нього. Потім ми зустріли разом Новий рік. У мене було запалення мініску, перемотане коліно, але ми протанцювали з ним 10 годин. А на третій день він прийшов і каже: «Я тобі роблю пропозицію», - пригадує Ірина.

Вони одружилися у 1978 році. Їхню пару називали найкрасивішою у спорті, у подружжя народилась донька. Дерюгіна працювала, виховувала доньку та встигала допомагати чоловіку з його кар’єрою. За словами Ірини, вона доклала максимум зусиль, щоб Блохін мав можливість будувати кар’єру у Австрії, а потім став тренером у Греції: «Я можу сказати, що завдяки моїй участі Олег зміг поїхати до Греції. Я вміла вирішувати питання, домовлятися».

У 2000 році пара офіційно розлучилась, бо у Блохіна з’явилася інша жінка.

«Я втомилась, може зараз і не розлучалась би. Можливо тоді мені не вистачило досвіду, терпіння, мудрості, а зараз я вже інша», - коментує розлучення Ірина.

Вся родина Дерюгіних дуже болісно переживала той період. Багато років спортсменка взагалі уникала питань про особисте. Проте, вперше у «ЖВЛ» відкрила ще один приголомшливий факт про себе: «Після Олега у мене був ще один чоловік. Шлюб тривав 10 років. Але я не хочу про нього говорити».

Гімнастка пригадала і конфлікт із Катериною Серебрянською. У середині 90-х до Олімпійських ігор Альбіна та Ірина Дерюгіни готували Катерину Серебрянську, але незадовго до поїздки між двома спортивними родинами виник серйозний конфлікт. Як стверджує сама Ірина Іванівна, причиною стало оголошення про виплату чималих преміальних за цю Олімпіаду.

«Ми багато працювали з Катею, ми її зробили, як потім вона приходить до нас і каже, що її тренером буде її мати. А нам сказала до побачення», - коментує конфлікт Ірина.

Серебрянська на Олімпіаді-96 перемогла, а не так давно заявила, що через той конфлікт ходила з охоронцями. Дерюгіна усміхається і каже: знає дуже багато подробиць тих подій, але не має бажання поливати брудом колишню підопічну.

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