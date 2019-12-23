Ірина Білик зізналася, чому зустріне Новий рік 2020 без чоловіка

Ірина Білик (фото: ТК "Україна")

Також Білик ще не визначилася з форматом святкування

У відвертому інтерв’ю за лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже у новорічну ніч, 31 грудня опівночі, популярна українська співачка Ірина Білик розповіла, які плани має на новорічні свята і чому не планує зустрічати чоловіка в Києві.

Популярна українська артистка Ірина Білик, яка на святковому концерті-нагородженні найкращих пісень 2019 року виконає новий хіт «Красная помада», розповіла, що поки не має планів на Новий рік.

«Не скажу… ну, я не можу розповісти, як буду святкувати, тому що є кілька пропозицій. Ми ще збираємося з друзями у мене, а серед моїх друзів не лише артисти шоу-бізнесу, але і прості люди. Ну от думаємо, де збиратись, що будемо робити – співати, не співати. Тобто ще декілька днів ми думаємо», – прокоментувала Ірина Білик.

Втім, про родинне свято Білик не згадує, адже чоловік співачки Аслан Ахмадов на свята приїздити не планує.

«Я думаю, він не приїде. Ми вже бачились. Він приїде після 15 січня, тому що будемо дознімати відео для мого сольного ювілейного концерту», – поділилася артистка з журналістами каналу «Україна».

Також Ірина Білик пригадала той Новий рік, коли все пішло не за планом, хоча, за словами артистки, це звичайний казус, до яких вона вже звикла.

«Ви ж знаєте, наше життя таке, що кожен день може відбуватися будь-що. Напевно, дуже дивно було, коли моя машина зупинилася о 23:55 на Хрещатику. Я їхала до подруги, а машина зупинилася, я не знала, чому – на вулиці салют, всі люди з шампанським, ми теж. Ну, ми повискакували, на снігу пили, танцювали, вітали один одного. Це було класно, тому що на Хрещатику завжди класно!» – розповіла Ірина Білик за лаштунками новорічного концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже 31 грудня опівночі.

Ірина Білик (фото: ТК "Україна")

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Сергій Бабкін, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Нагадаємо, раніше Діма Коляденко зізнався про відновлення відносин з Іриною Білик. Він розповів, що співачка - його бойова подруга, і він із задоволенням робить їй дорогі подарунки.