Ірина Білик зізналася, за яким принципом вибирає чоловіків

Талановита, чарівна та загадкова, її пісні обожнюють мільйони, а її саму – боготворять сотні чоловіків. Ірина Білик не робить особливої таємниці особистого життя. Але про одного чоловіка вона таки майже ніколи не розповідала – про свого тата. В ексклюзивній рубриці «Зіркові тати» програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» співачка зізналась, чому батько не підтримував її рішення стати артисткою і через що зірка називає свого тата українським Бредом Піттом.

Сьогодні Іра згадує історії, пов’язані з її батьком, і усміхається. Зірка зізнається – її тато був ще тим «гумористом». Але при цьому, до її навчання ставився дуже серйозно. І мріяв, щоб донька пішла його професійною стежкою.

«Мої батьки ніколи не думали, що я буду відомою, стану улюбленою співачкою в країні. Вони мене хотіли пристроїти на завод, щоб я була інженером. І постійно говорили: «Нащо тобі та музика, нащо ти граєш на фортепіано?» Але коли побачили, що не можуть справитись з моєю пристрастю, купили мені стареньке піаніно «Україна», – розповіла Ірина Білик в програмі «Ранок з Україною».

Ірина Білик з чоловіком Асланом (фото: instagram.com/bilyk_iryna/)

І вже в десять років Білик була зіркою! На її шкільні виступи приходило все місто – навіть хлопці з інших шкіл, які порівнювали молоду співачку з Кейт Буш. Та і батько своєю «зірочкою» дуже пишався – робив усе, аби Ірина почувалася принцесою. Проте дечого дівчині все ж таки бракувало.

«Батьки мене обожнювали, гарно одягали, діставали одяг по блату. І черевички з Чехії… у мене дуже багато взуття – це, напевно, кохання з дитинства, – коментує співачка. – Але тоді вони не вірили в те, що я можу стати відомою. Лише коли мені після школи запропонували записатись на радіо, коли я почала сама заробляти гроші на своїх концертах – батьки почали до мене ставитись трошки по іншому… і почали підтримувати».

І хоча батьки почали підтримувати артистку у творчості, до доньчиних чоловіків батько ставився з пересторогою.

«Тато завжди приходив у гості й любив називати мене «доця», до старшого сина казав: «Ой, ти мій щиглик». А до чоловіків він, може, і ревнував мене, але був дуже добрий – його доброта у мені живе. А про нього усі згадують, як про красеня. Він у мене був гарніший за Бреда Піта молодого!» – поділилася Ірина Білик в ефірі каналу «Україна».

Ірина зізнається – підсвідомо вона завжди обирала чоловіків, чимось схожих на її тата:

«Я люблю красивих чоловіків, добрих і непередбачуваних. У мене тато міг говорити з мамою хвилину про одне, потім про інше, щось викрикував, трошки скандал робився, але це була така бутафорія, театр своєрідний. У мене теж це є».

А ще правдива Ірина зізнається – тато дуже рідко ходив на її концерти, адже йому було достатньо того, що її люблять люди. Та Білик від нього нічого й не вимагала. Вона завжди відчувала його мовчазну підтримку. І сама завжди підтримувала батька. Торік тата Ірини Білик не стало. Він помер у свій 75-й день народження. Артистка зізнається – вони з мамою відчували, що це мало статися, проте батько від допомоги лікарів відмовлявся. Про тата Ірина згадує часто, але без сліз. Бо відчуває: він і зараз поруч. Білик не приховує і пишається тим, що дуже схожа на свого тата. І щодня дякує йому за життя.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик розповіла, чим займається на карантині.