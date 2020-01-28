Ірина Білик поскаржилася, що вже не може фліртувати з чоловіками: Зараз я інша

Ірина Білик в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» розповіла, що ніяковіє від спогадів колишніх, а також зізналася, чому час від часу нудьгує без флірту з незнайомцями. У студії шоу «Ранок з Україною» народна артистка України Ірина Білик розповіла про стосунки із колишніми чоловіками. Виявилося, нещодавно зірка відпочивала із екс-бойфрендом Дмитром Коляденко, який не на жарт змусив співачку почервоніти.

«Я люблю поговорити про те, що було. Ми нещодавно відпочивали великою компанією, і Діма Коляденко чомусь на пляжі почав розповідати, якою я була, коли ми жили разом. То я потім сказала: «Діма, ще одне слово і ти просто не вийдеш на цей пляж». Адже він такі речі казав, що мені вже було соромно. Але десь в душі я дуже хвилювалася, тому що, звісно, стільки усього було класного і можна згадати все, що завгодно. Про це можна навіть фільм знімати!» – зізналася Ірина Білик в ефірі каналу «Україна».

Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина також зазначила, що хоча і знаходиться у статусі дружини, час від часу дуже сумує за колишніми романами та фліртом із різними чоловіками.

«Романи, звичайно, вони потрібні! Хоча я заміжня людина, але, коли залишаюся в Києві, інколи думаю: «Блін, чому я вже не така?! Колись я знайомилася з офіціантами, могла пофліртувати з ведучим, а зараз інша – будинок-робота». Хочеться, але чи виховання не дозволяє, чи часу немає…», – прокоментувала артистка.

Ірина з сином Табрізом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Втім, зараз зірка зайнята іншим, а саме підготовкою до великого ювілейного туру, під час якого матиме змогу зібрати всіх своїх колишніх коханих:

«6 квітня буде мій ювілейний сольний концерт, а мені буде 50 років! До речі, це буде дуже класний концерт, тому що ніхто не може зрозуміти, як це – мені 50, а я ще стрибаю, така весела. Тож будуть в залі і Дікусар, і Коляденко, і Нікітін, і мій чоловік Аслан Ахмадов – він цього разу режисер програми. Ну і вас запрошую, Україно! Всі почесні місця для тих, хто мене любить – я не кажу слова «любив».

Нагадаємо, раніше Ірина Білик висловилася про розлучення з чоловіком і відносинах з Коляденко.