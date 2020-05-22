Ірина Білик, Олег Скрипка та інші зірки розповіли, як змінилося їхнє життя під час карантину

Незважаючи на сильну діджиталізацію, ряд українських артистів і діячів мистецтва раніше дарували свою увагу більшою мірою оффлайн. Але за останні пару місяців картина сильно змінилася. Коли всі змушені були самоізолюватися, ми змогли стати ближче до музикантам, акторів і ведучих. Хто ж ці знаменитості, з якими ми маємо можливість тепер спілкуватися в соціальних мережах напряму?

Олександр Фоззі Сидоренко (ТНМК)

Є час розкидатися камінням, є час їх збирати. Зараз в основному готуємо нові відео, зводимо матеріал, експериментуємо з контентом (видали разом з Сашком Даниленко аудіоказки та аудіокниги про Гупало), запустили новий мерч - футболки, баффи. Справ вистачає. Зараз всі це робимо активніше, ніж раніше і виводимо в онлайн, адже все спілкування з шанувальниками тепер виключно в мережах.

Ірина Білик

Я дуже дорожу спілкуванням з моїми фанатами вже багато років. Під час карантину для нас було необхідно підтримувати зв'язок, тому я стала куди більш активної онлайн. Я записувала відео для своїх шанувальників, проводила прямі ефіри в инстаграме. Скажу чесно, таке спілкування стало для мене чимось новим, і навіть з'являється нова, юна аудиторія! Це не може не радувати. Я зовсім не відчувала себе обділеною увагою своїх шанувальників останні два місяці. Дякую всіх за таке спілкування, і дуже чекаю наших живих зустрічей на моїх перенесених концертах.

Олег Скрипка

Я не дуже диджитализировованный осіб, раніше з соціальними мережами не дружив. А зараз активізувався по повній, роблю і онлайн-концерти і вечірки. Навіть придумав, і це моє ноу-хау— два в одному, онлайн концерт та дегустація вина. Також зробив профайл на новому сервісі PayphoneX, там можна купити у мене міні-корпоративчик, але зараз це явно занадто нова штука, не всі розуміють. Спробували продавати квитки онлайн-концерт, а кошти перевели на благодійність. Все це не замінить живого спілкування, однозначно, але це найкраще, що можна придумати в даних умовах, щоб підтримувати зв'язок з шанувальниками.

Олександр Педан

Я почав спілкуватися з аудиторією онлайн набагато частіше, ніж раніше. Все таки оффлайн зустрічі обмежені і місцем, і кількістю аудиторії. Тепер, крім гарних картинок в Instagram, я ділюся досвідом, став давати в ньому поради, наприклад, щодо занять спортом. В рамках цієї площадки, Тиктока і YouTube каналу і працюємо - встигли зняти 6 епізодів Мафії, вона була в монтажі, і ось зараз всі випуски викладаємо на канал #Педанможет

Вікторія Юрчук

Останні кілька місяців я стала більш активною в соцмережах: щодня пишу пости, виставляю сторіс. Це допомагає зблизитися з фанатами, відкривши їм завісу своїх думок і життя. Через свій контент я спілкуюся з передплатниками, по можливості відповідаю на їхні коментарі. Однак найбільше і активніше я спілкуюся з фанатами через РаурһопеХ. Це круте додаток без зайвого навантаження інформації, яке дозволяє поспілкуватися зі своїми прихильниками безпосередньо, записати для них відео, відповісти на важливі питання. І класно, коли є така зв'язок і люди це цінують.

Даша Трегубова

На час карантину з'явилася необхідність частіше виходити в онлайн, тому я трансформувала проект #дашачитает #дашачитає - зробила карантин эдишн. Тобто в прямому ефірі двічі на тиждень читаю кращі вірші за заявками передплатників під саундтреки з культових фільмів. Найчастіші коментарі «до мурашок», «дякую, що відкрили для мене поезію», «завдяки вам полюбила українських поетів», «тепер теж читаю вірші». Планую і далі проводити такі активності онлайн, оскільки саме таким чином я можу безпосередньо відчувати підтримку від своїх прихильників.