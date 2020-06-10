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Цікаво спостерігати: Надя Дорофєєва розговорилася про зміни в собі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2020 - 16:32
Цікаво спостерігати: Надя Дорофєєва розговорилася про зміни в собі
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка зізналася, що раніше не любила літо і татуювання

Ще зовсім недавно Надя Дорофєєва демонструвала стильний і зручний лук для прохолодного літа, а зараз вже радіє теплу, що нарешті прийшло у наші широти. Співачка вирішила трохи покопатися в собі і задумалася про те, як змінилися її смаки і погляди з часом. Зірка супроводила публікацію портретним фото, на якому зображена в яскравому образі.

Надя позує в малиновій толстовці, яка грайливо розстебнута в районі декольте. На обличчі в неї ефектний макіяж з акцентом на виразні очі, а волосся покладені в цікаву зачіску - пасма біля обличчя заплетені в дві косички. Артистка серйозно і проникливо дивиться на камеру.

За словами Дорофєєвої, вона раніше вважала, що люди не міняються, але помилилася - адже вона й сама чимало змінилася.

Цікаво спостерігати: Надя Дорофєєва розговорилася про зміни в собі

Надя Дорофєєва зробила зізнання про своїх смаках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Кажуть, що люди не змінюються. Ха! Особисто я колись говорила, що ніколи не наб'ю тату... і ось тепер у мене їх 14 ( маленьких звичайно, але сам факт). Ще я Не любила приймати ванну і тільки в цьому році мені сподобалося. Постійно засуджувала за якісь вчинки інших .. а тепер думаю, якою же я була дурною і нетерпимою. А ще я не любила літо!! Розумієте ??? Не любила літо. Цікаво спостерігати за собою з усіма цими змінами. Сподіваюся, що кожен з нас стає тільки краще. Доброго дня вам, ну а я пішла в цей спекотний ідеальний літній день", - відверто поділилася співачка.

Підписники оцінили щирість зірки і почали обсипати її компліментами, захоплюючись красою Наді.

  • Я просто не можу ти найкраща в світі, ти мій кумир
  • ідеальна
  • Красуня
  • Клас
  • Неймовірна
  • Така красива і ідеальна
  • Просто ШИКАРНА
  • Які красиві очі...
  • Надюша, все тече і все змінюється, ластівка! Дай Бог, щоб в кращу сторону!!
  • На Мейби-Бейбі схоже
  • Я тебе,прям не впізнала. Подумала якась лялька Barbie

Цікаво спостерігати: Надя Дорофєєва розговорилася про зміни в собі

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва похвалилася ефектним луком в довгій спідниці і задала шанувальникам модну задачку.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України певецНадя Дорофеєва
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