Цікавіше виступу: Різатдінова і Прохоров захопили бекстейдж-відео Танці з зірками 2019

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова (фото: прес-служба 1+1)

Шанувальники Різатдінової прийшли у захват від нового відео

Анна Різатдінова просто-таки з головою пішла в проект Танці з зірками 2019. Українська гімнастка годинами проводить в залі. І до речі, ці тренування вже дали про себе знати. 1 вересня під час другого ефіру Різатдінова змушена була танцювати з болем, так як під час репетиції пошкодила ребро. Однак навіть це не завадило Анні і Олександру Прохорову зайняти друге місце, згідно голосування членів журі! При цьому від першості їх відокремив всього один бал!

Тепер Аня показує шанувальникам, як проходять насичені тренування і як вона відточує кожен рух. Так, на своїй сторінці в мережі instagram гімнастка опублікувала захоплююче бекстейдж-відео. Зроблено воно було якраз під час репетиції до другого ефіру. Тоді Різатдінова і Прохоров представили глядачам запальний фрістайл.

На відео також є кілька забавних моментів, коли щось не виходило. Зате команда продовжує працювати!

Відео: instagram.com/anna_rizatdinova

Також пропонуємо поглянути на результат цього тренування - фрістайл у виконанні Ризатдінової і Прохорова. Танець судді оцінили в 29 балів (з 30-ти можливих).

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Фрістайл – Танці з зірками 2019

Шанувальники ж Анни поспішили прокоментувати пост з бекстейдж-відео:

“Як же круто!!! Як же хочеться танцювати після побаченого. Кайфові!"

"Клас, дякую, котики, за настрій, натхнення"

"Спасибі вам велике за такий тиждень і вас"

“Анна, Ви дуже красива дівчина.І Ваші успіхи приклад кожній дівчині"

"Талановита і красива дівчинка,яка на танцполі підкорить всіх і виграє обов'язково!!!"

“Клас! Вона мені подобається, ця Анна"

"Такі ролики ще цікавіше, ніж виступ"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше Олег Винник зробив Різатдіновій привабливу пропозицію на Танцях з зірками. Свій другий виступ Анна присвятила творчості Мадонни. Однак Винник запропонував, мовляв, "навіщо тобі та Мадонна, йди до мене в шоу".